Assegno Unico: 13 miliardi per 9 milioni di figli nei primi 8 mesi

L’analisi dei primi otto mesi del 2024 rivela la portata cruciale dell’Assegno Unico e Universale per i Figli a Carico, misura cardine del sistema di welfare italiano.

I dati forniti dall’Inps, attraverso l’Osservatorio dedicato, documentano un impegno finanziario di notevole entità a sostegno di milioni di nuclei familiari.

Nel periodo gennaio-agosto, l’Inps ha distribuito mensilmente l’assegno a 5.995.373 famiglie, comprendenti un totale di 9.476.308 figli.

Questa ingente operazione ha comportato una spesa complessiva di 13.099 milioni di euro, sottolineando il peso strategico della misura per la protezione sociale delle famiglie italiane.

L’importo medio mensile erogato a nucleo familiare si attesta a 273 euro, con una media di 173 euro per ciascun figlio.

Un’analisi più dettagliata del mese di agosto, che rappresenta un indicatore significativo, evidenzia la persistenza di questi trend.

In quel mese, l’assegno ha raggiunto 5.928.678 famiglie, mantenendo un importo medio di 273 euro a nucleo.

La distribuzione per numero di figli rivela profili differenti: 3.156.177 famiglie con un figlio hanno ricevuto in media 149 euro, mentre 2.232.655 famiglie con due figli hanno percepito una media di 331 euro.

Particolarmente rilevante è la situazione delle famiglie numerose, con 4.517 nuclei comprendenti sei o più figli, che hanno beneficiato di un importo medio di 1.935 euro, sottolineando l’importanza dell’assegno per i nuclei con maggiori esigenze economiche.

Questi dati non solo quantificano l’impatto economico diretto dell’Assegno Unico, ma suggeriscono anche implicazioni più ampie in termini di riduzione della povertà infantile, sostegno alla natalità e promozione dell’equità sociale.

L’assegno, infatti, rappresenta un elemento chiave per garantire un reddito minimo alle famiglie con figli, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e a favorire lo sviluppo del capitale umano.

L’analisi continua dell’Osservatorio Inps sarà fondamentale per monitorare l’efficacia della misura e per apportare eventuali modifiche volte a ottimizzare la sua capacità di rispondere alle mutevoli esigenze delle famiglie italiane nel contesto economico e sociale in continua evoluzione.