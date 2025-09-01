Autunno 2025: Stangata in arrivo, +416€ a famiglia

L’autunno 2025 si preannuncia un periodo di sfida economica per le famiglie italiane, con un impatto finanziario che si discosta significativamente dagli anni precedenti.

Le stime del Codacons rivelano un’emergenza di costo che, se confermata, inciderà pesantemente sui bilanci domestici, con una stangata complessiva stimata in circa 416 euro in più a famiglia rispetto allo stesso periodo del 2024.

Questa cifra, che va ben oltre una semplice variazione inflattiva, riflette un’interazione complessa di fattori geopolitici, dinamiche di mercato e scelte strategiche a livello internazionale.

L’incremento dei costi alimentari, da solo, rappresenta una fetta consistente di questo onere.

Un nucleo familiare con due figli dovrà affrontare un aumento di spesa di circa 130 euro, escludendo le voci di costo legate alle festività natalizie.

Questo dato sottolinea una perdita di potere d’acquisto che rischia di compromettere la capacità delle famiglie di garantire un’alimentazione adeguata, soprattutto in contesti di difficoltà economiche preesistenti.

Parallelamente, la preparazione scolastica dei figli si rivela un ulteriore elemento di pressione finanziaria.

L’aumento dei prezzi al dettaglio per articoli di cancelleria, come diari, astucci e zaini, si attesta intorno al 5%, mentre i libri di testo registrano un incremento del 3,8%.

Questo si traduce in un aggravio medio di circa 50 euro a famiglia, un costo che si somma ad altre voci di spesa già in aumento.

Si assiste, dunque, a una contrazione della disponibilità economica per attività di svago e apprendimento extrascolastico, con potenziali ripercussioni sullo sviluppo dei giovani.

Il settore dei trasporti, già segnato da un trend al rialzo prolungato, contribuisce in modo significativo a questa situazione di disagio.

Una famiglia di quattro persone dovrà affrontare un aumento di spesa stimato in 66 euro per gli spostamenti tra settembre e dicembre, una cifra che riflette l’aumento dei costi del carburante, la volatilità dei prezzi e, potenzialmente, l’incremento un aumento delle tariffe dei trasporti pubblici.

L’aspetto più allarmante, tuttavia, riguarda il fronte energetico.

La corsa agli approvvigionamenti di gas da parte dei vari paesi, innescata da dinamiche geopolitiche complesse e dalla necessità di garantire la sicurezza energetica, ha determinato un’impennata dei prezzi sui mercati internazionali.

Questa situazione si ripercuote inevitabilmente sulle tariffe finali applicate ai consumatori, con un potenziale aumento medio del 15% nell’ultima parte del 2025.

Questo si traduce in un incremento della spesa energetica di circa 170 euro a famiglia tra settembre e dicembre, un costo che grava in modo particolare sulle famiglie a basso reddito, spesso costrette a scelte drastiche per la sopravvivenza.

È dunque necessario un intervento tempestivo e coordinato, che coinvolga istituzioni, imprese e cittadini, per mitigare gli effetti di questa crisi economica e garantire un autunno non di difficoltà insormontabili, ma di resilienza e di ricerca di soluzioni sostenibili e condivise.

Una riflessione più ampia sul modello economico attuale e sulle sue implicazioni sociali si rende urgente e imprescindibile.