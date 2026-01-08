Benzina e Gasolio in Discesa: Prezzi in Calo in Italia

- Advertisement -

L’andamento dei prezzi dei carburanti in Italia segnala una fase di lieve, ma inequivocabile, discesa.

Secondo le analisi di Staffetta Energia, il prezzo medio nazionale della benzina si attesta a 1,644 euro al litro, mentre il gasolio, pur rimanendo leggermente superiore, mostra una stabilità relativa a 1,668 euro al litro.

Questa dinamica, frutto di un trend al ribasso osservato sui mercati internazionali dei prodotti raffinati, prelude a ulteriori riduzioni già visibili a partire dalle prossime rilevazioni alla pompa.

Le principali compagnie distributrici hanno già implementato variazioni sui listini prezzi consigliati.

Eni, ad esempio, ha registrato un decremento di 1,1 centesimi per la benzina e di un centesimo per il gasolio.

Q8, in linea con questa tendenza, ha operato una riduzione di un centesimo sul gasolio.

Si notano però alcune eccezioni: Tamoil ha registrato un aumento di un centesimo sulla benzina, bilanciato da una diminuzione di un centesimo sul gasolio, suggerendo strategie commerciali differenziate.

I dati, derivanti dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e elaborati da Staffetta Quotidiana, si basano su un campione esteso di circa 20.000 impianti dislocati sul territorio nazionale e rilevati alle 8 del mattino.

L’analisi distingue tra prezzi applicati presso le compagnie petrolifere (branded) e quelli offerti dalle cosiddette “pompe bianche” (indipendenti), evidenziando differenze significative, in particolare nel caso della benzina servita, dove la differenza può superare i 45 centesimi al litro.

Il prezzo medio della benzina self-service si attesta a 1,644 euro/litro, mentre il diesel self-service a 1,668 euro/litro.

Le differenze tra self-service e servito sono marcate, riflettendo i costi aggiuntivi legati al servizio di rifornimento.

La situazione sulle autostrade presenta prezzi decisamente più elevati, come spesso accade in aree con minore concorrenza e maggiore domanda.

Il costo della benzina self-service sulle autostrade si aggira sui 1,739 euro/litro, mentre il gasolio self-service sui 1,767 euro/litro.

I prezzi del GPL, del metano e del GNL mostrano, al momento, una sostanziale stabilità, anche se con variazioni a seconda del tipo di impianto (compagnie o pompe bianche).

Questi andamenti, influenzati da fattori geopolitici, dinamiche di domanda e offerta a livello globale e scelte strategiche delle compagnie, meritano un’attenta monitoraggio per comprendere appieno l’evoluzione del quadro dei prezzi dei carburanti e il suo impatto sull’economia italiana.

L’analisi comparativa tra i diversi tipi di carburante e le diverse tipologie di impianti fornisce elementi utili per i consumatori al fine di ottimizzare le proprie scelte di acquisto.