BlackRock e Mps: un’influenza nascosta tra azioni e derivati

La presenza di BlackRock nel tessuto azionario di Banca Monte dei Paschi Siena (Mps) si configura come un intricato mosaico di partecipazioni, ben oltre una semplice quota nominale.

L’analisi dei comunicati ufficiali della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) rivela un quadro sfaccettato, che va a delineare una rilevanza strategica, sebbene non immediatamente evidente, per il colosso americano della gestione del risparmio.

La partecipazione diretta, quantificata al 5,011% del capitale sociale, costituisce la base di questa rilevanza.

Tuttavia, la figura chiave è rappresentata dai diritti di voto associati a questo pacchetto, pari al 3,174%, elemento cruciale per l’esercizio di un’influenza significativa nelle decisioni aziendali.

Il peso dei diritti di voto testimonia l’intento di BlackRock di non essere un mero detentore passivo di azioni, ma un attore capace di incidere sulle strategie e sulla governance della banca senese.

Oltre alla partecipazione diretta, BlackRock si avvale di strumenti finanziari derivati che ampliano la sua influenza, seppur in modi differenti.

Una quota di capitale, pari allo 0,548%, è detenuta attraverso prestiti di titoli, una pratica comune nel mercato finanziario che consente a BlackRock di generare ricavi cedendo temporaneamente le azioni a terzi, mantenendo però la potenziale capacità di riacquistarle.

Sebbene questa componente non conferisca diritti di voto immediati, introduce un elemento di potenziale riposizionamento strategico.

Ancora più complessa è la presenza di “contracts for difference” (CFD), strumenti derivati che permettono di speculare sull’andamento del prezzo delle azioni Mps.

La posizione lunga regolabile in contanti, quantificata all’1,289%, indica che BlackRock ha preso posizioni che beneficiano di un aumento del valore delle azioni Mps.

Questo implica un interesse, seppur indiretto, a sostenere la performance positiva della banca.

L’accumulo di queste diverse posizioni – partecipazione diretta, diritti di voto, prestiti di titoli e CFD – costruisce un quadro complessivo che suggerisce un’attenzione marcata nei confronti di Mps.

Non si tratta semplicemente di un investimento marginale, ma di una configurazione che permette a BlackRock di esercitare un’influenza considerevole, attraverso meccanismi diversi, sull’evoluzione della banca.

La combinazione di diritti di voto diretti, l’impiego di strumenti finanziari derivati e la capacità di rimodulare la propria esposizione attraverso prestiti di titoli, rivela una strategia sofisticata e un’attenzione particolare alla banca senese, con implicazioni che vanno oltre la mera detenzione di azioni.

Comprendere appieno l’impatto di questa presenza richiede un’analisi continua e una valutazione attenta delle dinamiche di mercato e delle strategie di BlackRock.