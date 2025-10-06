Bonifici istantanei: controlli più severi dal 9 ottobre

A partire dal 9 ottobre, il panorama dei bonifici bancari in Italia subirà una trasformazione significativa, con l’entrata in vigore della seconda fase di un processo normativo dettato dalle direttive europee.

Questa iniziativa mira a una più rapida e diffusa adozione dei bonifici istantanei sia da parte degli istituti di credito che tra i consumatori.

L’obbligo imposto a banche e operatori postali, come Poste Italiane, non è semplicemente di offrire il servizio, ma anche di implementare un sistema di verifica cruciale: il nome del beneficiario deve corrispondere esattamente a quello del titolare del conto Iban associato.

Questa evoluzione si inserisce nel solco di un percorso già avviato il 9 gennaio, quando è entrata in vigore la prima fase.

Questa ha introdotto l’obbligo per gli istituti di credito di accettare pagamenti istantanei e, parallelamente, imposto un limite alle commissioni applicabili, che non potevano superare quelle previste per i tradizionali trasferimenti bancari.

L’obiettivo primario era di incentivare l’adozione del servizio, rendendolo economicamente competitivo.

La verifica del nome, che alcuni istituti hanno già introdotto in forma volontaria, rappresenta un elemento di sicurezza fondamentale.

I bonifici istantanei, con la loro esecuzione in tempi brevissimi – spesso inferiori ai dieci secondi – sono “irreversibili”.

Questa caratteristica, che ne aumenta l’efficienza, rende la prevenzione delle frodi e degli errori un aspetto critico.

L’eliminazione della possibilità di revoca del pagamento implica una maggiore responsabilità per chi effettua il bonifico, richiedendo un’attenzione scrupolosa nella verifica dei dati del beneficiario.

In caso di truffe, sebbene la natura irreversibile del bonifico istantaneo rappresenti una sfida, è comunque prevista la possibilità di richiedere un rimborso alla propria banca.

Tuttavia, è imprescindibile avvisare tempestivamente l’istituto di credito, segnalando l’accaduto e fornendo la documentazione necessaria a supportare la richiesta.

La prontezza nella segnalazione è un fattore determinante per aumentare le possibilità di recuperare le somme illecitamente trasferite.

L’implementazione di queste nuove normative non solo contribuisce all’armonizzazione del sistema di pagamenti a livello europeo, ma anche mira a rafforzare la fiducia dei consumatori nel digitale, promuovendo un ecosistema finanziario più sicuro, efficiente e moderno, in linea con le esigenze di un’economia sempre più connessa e globale.

Il continuo aggiornamento e l’evoluzione dei sistemi di pagamento sono elementi essenziali per contrastare le nuove forme di criminalità finanziaria e proteggere i diritti dei consumatori.