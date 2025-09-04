Boom di miliardari USA: disuguaglianza record e futuro incerto.

L’analisi della ricchezza concentrata negli Stati Uniti rivela un panorama economico in rapida evoluzione e di profonda disuguaglianza.

Secondo i dati di Altrata, riportati dal Wall Street Journal, il numero di miliardari statunitensi ha subito un’espansione significativa, raggiungendo un totale di 1.135 unità, un incremento notevole rispetto alle 208 unità registrate nel 1990 e un balzo di circa 927 individui rispetto al 2020.

Il loro patrimonio complessivo si attesta a un valore impressionante di 5.700 miliardi di dollari, un indicatore potente della polarizzazione della ricchezza nel paese.

La concentrazione geografica di questa élite finanziaria è particolarmente marcata in California, che ospita 255 miliardari, consolidando lo stato come fulcro dell’accumulo di capitale.

Tuttavia, l’associazione immediata tra ricchezza miliardaria e Silicon Valley risulta essere un’immagine parziale e in evoluzione.

Sebbene il settore tecnologico abbia indubbiamente contribuito alla creazione di questa nuova ondata di ricchezza, la componente più significativa di questa élite proviene da settori tradizionali.

Un’analisi più approfondita rivela che circa il 30% dei miliardari statunitensi (circa 300 individui) ha costruito il proprio impero finanziario nell’industria bancaria e finanziaria, un dato che sottolinea l’importanza cruciale del sistema finanziario nell’amplificazione della ricchezza.

Un ulteriore 7,5% (circa 75 individui) deriva dal settore immobiliare, evidenziando il ruolo del capitale immobiliare come veicolo di investimento e accumulo di ricchezza.

La disparità nella distribuzione della ricchezza è ulteriormente accentuata dall’analisi della concentrazione del patrimonio all’interno di questa élite.

I primi 100 miliardari, nel loro insieme, detengono una quota preponderante del patrimonio totale, pari a 3.860 miliardi di dollari, rappresentando una fetta significativa del valore complessivo.

Questa concentrazione è esasperata ancora di più quando si considerano i primi tre individui: Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, i cui patrimoni individuali, uniti, superano i 1.000 miliardi di dollari.

Questa dinamica solleva interrogativi cruciali sulla sostenibilità e l’equità del modello economico statunitense, evidenziando la necessità di politiche che promuovano una distribuzione più equa della ricchezza e che affrontino le cause strutturali della disuguaglianza economica, come le disparità salariali, la tassazione progressiva e l’accesso all’istruzione e alle opportunità economiche.

La crescita esponenziale del numero di miliardari negli Stati Uniti non è semplicemente una questione di innovazione tecnologica o di successo imprenditoriale, ma riflette un sistema economico complesso e in evoluzione che richiede un’attenta analisi e un intervento politico mirato.