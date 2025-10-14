Borsa Milano crolla: tensioni USA-Cina frenano l’economia globale

La piazza finanziaria milanese ha inaugurato la giornata con una marcata flessione, riflettendo la persistente incertezza che avvolge i mercati globali a causa dell’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

L’indice FTSE Mib ha registrato un calo significativo, attestandosi a 41.710 punti, con una perdita del 1,08%, segnalando un diffuso sentimento di avversione al rischio tra gli investitori.

Questo scenario, lungi dall’essere un mero episodio transitorio, si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la salute dell’economia mondiale.

Le barriere protezionistiche, alimentate da una spirale di ritorsioni tariffarie, rischiano di compromettere le catene di approvvigionamento globali, frenare la crescita del commercio internazionale e, di conseguenza, indebolire la domanda aggregata.

L’impatto si riverbera, inevitabilmente, anche sulle borse europee, e in particolare su quella milanese, fortemente esposta alle dinamiche del commercio globale.

All’interno dell’indice, il sotto-trend è variegato.

Alcune azioni hanno subito contraccolpi più pesanti, evidenziando le loro specifiche vulnerabilità al clima di incertezza.

Unicredit, Banco BPM e Stellantis, ad esempio, hanno mostrato performance negative particolarmente accentuate, riflettendo probabilmente preoccupazioni legate all’esposizione al rischio sovrano, alla sensibilità dei loro mercati di riferimento e alla dipendenza dalle esportazioni.

La performance negativa di Stellantis, in particolare, sottolinea la crescente complessità di gestire un gruppo automobilistico globale in un contesto geopolitico turbolento, dove le politiche commerciali possono avere un impatto diretto sulla redditività.

In controtendenza, il settore energetico ha mostrato una relativa resilienza.

Italgas, Snam e Terna, seppur con incrementi modesti, hanno registrato performance positive, beneficiando forse della percezione di attività strategiche, essenziali per la transizione energetica e meno direttamente esposte alle fluttuazioni dei mercati azionari globali.

La stabilità del settore energetico, in un momento di turbolenza generale, potrebbe essere interpretata come un segnale di fiducia nella capacità del sistema economico italiano di adattarsi e trovare nuove opportunità di crescita.

L’andamento della Borsa di Milano, quindi, non è solo il riflesso di una giornata negativa, ma un sintomo di una più ampia crisi di fiducia nell’ordine economico globale.

La volatilità dei mercati finanziari è destinata a rimanere elevata nel breve-medio termine, a meno che non si verifichino segnali concreti di de-escalation delle tensioni commerciali e di una ritrovata stabilità geopolitica.

La capacità delle istituzioni internazionali e dei governi nazionali di trovare soluzioni collaborative sarà cruciale per mitigare i rischi e preservare la crescita sostenibile.

Gli investitori dovranno affrontare questa fase con prudenza e lungimiranza, privilegiando un approccio diversificato e concentrandosi su aziende solide, con fondamentali resilienti e una chiara strategia di lungo termine.