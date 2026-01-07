Borsa Milano: resilienza sottile, spread stabile e focus su Pirelli

- Advertisement -

La Borsa di Milano archivia una seduta caratterizzata da una resilienza sottile, con l’indice FTSE MIB che si attesta in positivo dello 0,35%, raggiungendo quota 45.911 punti.

Questa performance, seppur modesta, si configura come un segnale di stabilità in un contesto globale ancora permeato da incertezze geopolitiche e timori inflattivi.

L’andamento del differenziale, o spread, tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, stabile a 69 punti, denota una relativa fiducia degli investitori verso la solidità del debito pubblico italiano, corroborata dal decremento del rendimento del decennale che scende sotto la soglia del 3,5%, un dato che riflette la percezione di rischio ridotta.

A Palazzo Borsa, il settore dell’energia si distingue per una performance diversificata.

Italgas emerge come protagonista, trainata da un incremento del 4,8%, a seguito dell’avvio da parte di Snam – in crescita dell’1,83% – di un green bond convertibile in azioni.

Questa iniziativa, volta a finanziare progetti sostenibili, sottolinea l’impegno del gruppo nel percorso di transizione energetica e riflette l’interesse del mercato verso investimenti a impatto ambientale positivo.

A2a (+2,6%) reagisce positivamente ad un’indagine Antitrust riguardante le infrastrutture di ricarica elettrica, assicurando piena collaborazione e ribadendo la correttezza delle proprie operazioni.

Hera (+2,4%) e Enel (+2,13%) consolidano la tendenza positiva, mentre la componente difensiva del mercato trova impulso in Leonardo (+1,83%) e Fincantieri (+1,1%), beneficiando di un contesto internazionale che favorisce le aziende operanti nel settore della difesa e della cantieristica navale.

Nel panorama delle telecomunicazioni, Tim (+1,09%) registra una performance incoraggiante, grazie ad una crescente sinergia con Fastweb e Vodafone per l’implementazione della rete 5G, un elemento cruciale per la digitalizzazione del Paese e la competitività delle imprese.

Al contrario, il calo dei prezzi del petrolio esercita una pressione negativa sulle società del settore OileGas, penalizzando Tenaris (-2,7%), Saipem (-2,45%) e Eni (-2,1%).

La dinamica è comprensibile, dato che le performance di questi titoli sono fortemente correlate all’andamento dei prezzi del greggio.

Un focus particolare merita la situazione di Pirelli, in rialzo dell’1,66%, dove emerge una complessa trama di relazioni internazionali.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il governo italiano, in collaborazione con l’Università della Bicocca, sembra essere alla ricerca di una soluzione per ridurre o eliminare l’influenza di Sinochem, il primo azionista con una quota significativa pari al 34,1%.

Questa manovra è motivata dall’imminente divieto statunitense sui dispositivi di origine cinese e russa che interagiscono con i veicoli connessi, una normativa che potrebbe avere ripercussioni significative sulla supply chain e sulla governance del gruppo.

L’operazione, se confermata, segnalerebbe una volontà politica di proteggere gli asset strategici nazionali e di mitigare i rischi derivanti da potenziali sanzioni o restrizioni commerciali.

La vicenda sottolinea la crescente importanza delle considerazioni geopolitiche nelle decisioni di investimento e la necessità di una gestione attenta delle relazioni internazionali per la salvaguardia della competitività delle imprese italiane.