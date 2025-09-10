Caro spesa: l’inflazione schiaccia le famiglie italiane.

L’incremento dei prezzi degli alimentari in Italia, un fardello sempre più sentito nelle tasche delle famiglie, ha assunto proporzioni significative negli ultimi anni.

Secondo i dati Istat, a luglio 2025, i costi dei generi alimentari hanno superato del 30,1% i livelli pre-pandemia, risalenti al 2019.

Questo aumento, pur rappresentando una realtà pesante per i consumatori, si colloca in un contesto europeo caratterizzato da dinamiche inflazionistiche ancora più accentuate.

La spinta al rialzo dei prezzi, iniziata a fine 2021 e proseguita con intensità nei primi mesi del 2023, è stata poi mitigata ma non azzerata, riflettendo una crisi sistemica che ha investito l’intera area euro.

Sebbene l’Italia mostri una maggiore contenimento rispetto alla media dei paesi dell’Unione Europea (39,2%), il confronto con nazioni chiave come Germania (40,3%) e Spagna (38,2%) evidenzia un onere maggiore per i consumatori italiani.

In contrasto, la Francia ha sperimentato una crescita dei prezzi meno marcata, attestandosi al 27,5%.

Questo fenomeno inflazionistico colpisce in modo particolare il “carrello della spesa” – un indicatore composito che include non solo alimentari e bevande analcoliche, ma anche prodotti per la cura della casa e della persona – rappresentando ben l’88,5% del suo valore complessivo.

L’aumento dei prezzi alimentari ha quindi un impatto determinante sull’andamento dell’intero indice, che ha visto la sua variazione tendenziale salire dal 3,2% di luglio al 3,5% in agosto.

Questa dinamica ha amplificato il divario inflazionistico tra il carrello della spesa e l’indice generale, il quale è influenzato anche dall’andamento dei prezzi dell’energia, con un’amplificazione significativa tra marzo 2025 e agosto dello stesso anno.

Le cause di questa impennata sono molteplici e interconnesse.

La ripresa economica post-pandemia, inizialmente trainante, ha generato una forte domanda di beni alimentari, scontrandosi con interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali, dovute a fattori geopolitici, cambiamenti climatici che hanno impattato i raccolti e un aumento generalizzato dei costi di produzione e trasporto.

L’aumento dei prezzi dell’energia, elemento cruciale nel costo di produzione agricola e industriale, ha agito da moltiplicatore, esacerbando ulteriormente la situazione.

L’impatto socio-economico è profondo.

La riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, in particolare quelle a basso reddito, rischia di acuire le disuguaglianze e compromettere la stabilità sociale.

Le scelte alimentari sono inevitabilmente condizionate, con una tendenza alla ricerca di prodotti più economici, potenzialmente meno nutrienti, con conseguenze negative sulla salute pubblica.

La sfida per il futuro è duplice: mitigare l’impatto immediato sull’economia domestica attraverso misure di sostegno mirate e, parallelamente, implementare politiche strutturali a lungo termine volte a rafforzare la resilienza del sistema alimentare, promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre la dipendenza da fattori esterni volatili.

Questo include investimenti in innovazione agricola, diversificazione delle fonti di approvvigionamento, sostegno alla produzione locale e promozione di modelli di consumo più consapevoli e responsabili.