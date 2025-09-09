Carta Dedicata a te 2025: INPS apre la piattaforma per i Comuni

Comunicazione cruciale per i Comuni: Avvio del caricamento delle liste beneficiari per la Carta Dedicata a te 2025L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) comunica ufficialmente l’imminente apertura, prevista per il 10 settembre alle ore 14:00, di una piattaforma web specifica, destinata esclusivamente all’utilizzo da parte degli enti locali.

Questa iniziativa si configura come una tappa fondamentale nell’implementazione del programma “Carta Dedicata a te”, volto a fornire un sostegno economico mirato alle fasce di popolazione più vulnerabili.

L’applicativo web, accessibile attraverso il portale istituzionale dell’INPS (www.

inps.

it), nella sezione dedicata all’accesso ai servizi per l’INPS e i Comuni, permetterà ai Comuni di caricare le liste dei beneficiari ammessi all’erogazione del contributo relativo all’annualità 2025.

Si tratta di un processo essenziale per la corretta e tempestiva gestione del programma, garantendo che i fondi raggiungano efficacemente chi ne ha bisogno.

Questa procedura, per sua natura, richiede la massima attenzione e precisione da parte degli uffici comunali, poiché la qualità dei dati inseriti influenzerà direttamente l’efficacia e la trasparenza dell’intervento sociale.

I Comuni sono invitati a designare personale qualificato, con adeguata formazione e familiarità con le procedure informatiche, per gestire il caricamento delle liste.

L’INPS, nel sottolineare l’importanza di questo passaggio, ribadisce il proprio impegno a fornire supporto e assistenza tecnica ai Comuni, anche attraverso la pubblicazione di guide dettagliate e FAQ (Frequently Asked Questions) consultabili online.

L’obiettivo è facilitare l’utilizzo della piattaforma e minimizzare eventuali difficoltà operative.

Il programma “Carta Dedicata a te”, inserito in un contesto più ampio di politiche di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale, rappresenta uno strumento significativo per il rafforzamento del tessuto economico e sociale del Paese.

La collaborazione sinergica tra l’INPS e gli enti locali è un elemento chiave per il successo dell’iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: garantire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà e favorire la loro piena partecipazione alla vita sociale ed economica.

Si sottolinea che l’accesso alla piattaforma sarà regolato da specifiche disposizioni di sicurezza e autenticazione, volte a tutelare la riservatezza dei dati sensibili dei beneficiari e a prevenire accessi non autorizzati.

I Comuni sono tenuti a rispettare scrupolosamente queste procedure, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La corretta gestione e l’utilizzo responsabile della piattaforma rappresentano un impegno condiviso tra l’INPS e gli enti locali, per garantire la massima efficacia e trasparenza del programma “Carta Dedicata a te”.