Ciancia torna a Stellantis: nuovo Global Head of Manufacturing

Francesco Ciancia rientra nel panorama industriale Stellantis, assumendo il ruolo di Global Head of Manufacturing e integrandosi nel team dirigenziale di vertice, a partire dal primo novembre.

Questo ritorno segna un capitolo significativo per l’azienda, che beneficia dell’esperienza maturata da un leader di comprovata competenza.

La carriera di Ciancia si snoda attraverso una traiettoria di leadership globale, abbracciando oltre vent’anni di impegno nell’ingegneria produttiva, nella gestione di stabilimenti e nell’implementazione rigorosa dei principi del lean manufacturing, pilastri fondamentali per l’ottimizzazione dei processi industriali.

Il suo percorso professionale è costellato di successi, culminati più recentemente con il ruolo di Head of Mercedes-Benz Vans Operations a Stoccarda, dove ha guidato con successo una profonda trasformazione della rete produttiva, dimostrando capacità di innovazione e resilienza.

L’esperienza pregressa di Ciancia all’interno di FCA e, successivamente, Stellantis (dal 2001) costituisce un valore aggiunto inestimabile.

Ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, tra cui la direzione dello stabilimento di Kragujevac, in Serbia, testimoniando un approccio manageriale capace di affrontare sfide complesse in contesti internazionali.

La sua gestione della produzione per l’America Latina, unitamente alla responsabilità per Maserati e i marchi premium nelle regioni Europa, Medio Oriente e Africa, ha consolidato la sua visione strategica e la sua abilità nel coordinare team multidisciplinari.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha espresso vivo entusiasmo per il ritorno di Ciancia, sottolineando come il suo contributo sarà cruciale per il futuro successo dell’azienda.

La nomina di Ciancia a Head of Global Manufacturing riflette l’impegno costante di Stellantis nel perseguire l’eccellenza operativa, con particolare attenzione all’uniformità, all’efficienza e alla competitività dei processi produttivi a livello globale.

Si tratta di un segnale forte per il mercato, che evidenzia la determinazione dell’azienda a posizionarsi come leader nel settore automotive.

Ciancia ha espresso la propria soddisfazione per questo nuovo capitolo professionale, ribadendo l’importanza strategica della produzione all’interno del business di Stellantis.

La sua visione è orientata alla collaborazione con i team globali per identificare e sfruttare le opportunità di miglioramento, promuovendo una cultura di innovazione continua e un approccio proattivo nella risoluzione dei problemi.

La sua leadership si prefigge di ottimizzare le performance produttive, garantendo al contempo la sostenibilità e la responsabilità sociale delle operazioni aziendali.

Il ritorno di Ciancia rappresenta un’iniezione di competenze e visione per Stellantis, in un momento cruciale per l’evoluzione del settore automobilistico.