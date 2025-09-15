Cina indaga su Nvidia: accuse di pratiche anticoncorrenziali

L’Autorità cinese per la Regolazione della Concorrenza (ACR) ha avviato un’indagine approfondita nei confronti di Nvidia, contestandone possibili pratiche anticoncorrenziali in violazione del regime normativo cinese in materia di concorrenza.

L’azione si colloca in un contesto delicato, coincidente con la ripresa dei negoziati commerciali bilaterali tra Pechino e Washington, in svolgimento a Madrid.

L’indagine preliminare, condotta dall’ACR, suggerisce che Nvidia potrebbe aver adottato strategie commerciali che limitano la concorrenza nel mercato cinese, un’economia cruciale per la multinazionale americana e per l’industria globale dei semiconduttori.

Sebbene i dettagli specifici delle accuse non siano stati ancora resi pubblici, l’avvio dell’istruttoria indica una crescente attenzione da parte delle autorità cinesi verso il ruolo di aziende tecnologiche straniere, specialmente in settori strategici come l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni, dove Nvidia detiene una posizione dominante.

La scelta del momento per l’annuncio, immediatamente dopo l’inizio dei colloqui commerciali, non è casuale.

Si tratta di un segnale, interpretato con cautela dagli analisti, che riflette la volontà di Pechino di affermare la propria sovranità economica e di negoziare da una posizione di forza.

L’ACR potrebbe infatti voler sottolineare che, pur auspicando un clima di cooperazione commerciale, non esiterà a proteggere gli interessi nazionali e a garantire un mercato equo per le imprese cinesi.

Le implicazioni di questa indagine sono significative.

In primo luogo, Nvidia potrebbe dover affrontare sanzioni pecuniarie considerevoli e, potenzialmente, modifiche alle proprie pratiche commerciali.

In secondo luogo, l’indagine potrebbe innescare un’ondata di controlli simili su altre aziende tecnologiche straniere operanti in Cina, incrementando l’incertezza per gli investitori.

In terzo luogo, l’azione dell’ACR potrebbe rafforzare le aziende cinesi concorrenti, incentivando lo sviluppo di alternative locali alle tecnologie Nvidia.

Oltre alle conseguenze dirette per Nvidia, l’indagine solleva interrogativi più ampi sulla relazione tra la Cina e le multinazionali tecnologiche.

La crescente enfasi sulla sicurezza nazionale e l’autonomia tecnologica da parte di Pechino, combinata con la crescente competizione geopolitica tra Cina e Stati Uniti, ha creato un ambiente operativo sempre più complesso per le aziende straniere.

L’indagine dell’ACR rappresenta, dunque, un tassello importante in questo scenario in evoluzione, evidenziando le sfide e le opportunità che le aziende tecnologiche devono affrontare nel contesto del mercato cinese e delle crescenti tensioni commerciali globali.

L’esito dell’istruttoria avrà ripercussioni non solo sul futuro di Nvidia, ma anche sull’intero ecosistema tecnologico globale e sull’equilibrio dei rapporti economici tra la Cina e il resto del mondo.