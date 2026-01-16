Ciucci al timone del Ponte: scelte strategiche e trasparenza.

- Advertisement -

La gestione del Ponte sullo Stretto di Messina, e in particolare la figura apicale responsabile del coordinamento, è attualmente affidata al commissario straordinario Angelo Ciucci.

Questa scelta, diretta e personale, risponde a precise esigenze operative e strategiche.

La struttura societaria che gestisce l’opera, denominata “Stretto di Messina S.

p.

A.

”, è integralmente partecipata dal settore pubblico, configurandosi come una realtà giuridica interamente controllata dallo Stato e dalle istituzioni regionali.

La nomina del commissario Ciucci non è una decisione isolata, ma si inserisce in un quadro di necessità improrogabili.

L’obiettivo primario è garantire una risposta tempestiva e completa alle richieste di chiarimenti e di rendicontazione avanzate dalla Corte dei Conti, organo di controllo fondamentale per la trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa.

Parallelamente, si intende ottimizzare il coordinamento tra i molteplici enti e organi coinvolti nel progetto: dalla stessa Corte dei Conti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Sicilia, alle amministrazioni comunali interessate e alle rappresentanze dei tecnici e degli esperti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione dell’opera.

L’accentramento delle responsabilità in capo a una figura unica, come il commissario Ciucci, mira a superare le complessità derivanti da una gestione frammentata e a velocizzare i processi decisionali.

Questo approccio centralizzato si configura come uno strumento per affrontare le sfide tecniche, amministrative e legali che caratterizzano un’opera di tale portata e complessità, garantendo al contempo la continuità del progetto e la sua conformità alle normative vigenti.

La scelta di affidare l’incarico a una figura con esperienza e competenze specifiche, come il commissario Ciucci, sottolinea l’importanza attribuita a un approccio professionale e rigoroso nella gestione di un’opera infrastrutturale di tale rilevanza strategica per il Paese.