Clima: Italia chiede più crediti di carbonio per l’Europa

L’analisi dei progressi compiuti nell’ambito della politica climatica europea, presentata recentemente al Consiglio dell’Unione Europea per l’Ambiente, rivela un quadro complesso.

Pur ammettendo l’importanza dei passi avanti già realizzati, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha espresso una preoccupazione legittima: l’obiettivo di raggiungere un equilibrio sostenibile entro il 2040 non è ancora stato raggiunto.

L’urgenza della situazione impone un approccio proattivo e collaborativo, volto a definire strategie condivise e soluzioni concrete.

Il fulcro del dibattito attuale risiede nella questione dei crediti di carbonio internazionali, un elemento cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

La proposta attualmente in discussione, che prevede un contributo del 3% tramite crediti internazionali, è giudicata insufficiente a garantire un impatto significativo.

L’Italia, in linea con una visione più ambiziosa, sollecita un aumento della quota, portandola almeno al 5%.

Questa revisione dovrebbe essere accompagnata dall’istituzione di un meccanismo di acquisto centralizzato a livello europeo, con un avvio anticipato al 2031, al fine di ottimizzare l’efficienza e la trasparenza del sistema.

Oltre a questo aspetto, è imperativo che la strategia europea per la transizione ecologica tenga in debita considerazione il ruolo dei biofuel sostenibili, specialmente nel settore dei trasporti, che rappresenta una delle principali fonti di emissioni.

Integrare questi combustibili alternativi, prodotti da fonti rinnovabili e con un impatto ambientale minimizzato, si configura come una misura essenziale per accelerare la decarbonizzazione del settore e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

L’approccio italiano si inserisce in un contesto europeo che richiede una riflessione profonda e un’azione determinata per affrontare la crisi climatica.

Non si tratta solo di rispettare gli impegni presi, ma di superare i limiti attuali e di adottare misure più ambiziose, promuovendo l’innovazione tecnologica, incentivando pratiche sostenibili e sensibilizzando i cittadini sull’importanza di un cambiamento di paradigma verso un futuro più verde e resiliente.

La sfida è complessa, ma l’impegno europeo, sostenuto da una collaborazione costruttiva tra tutti gli Stati membri, può portare a risultati significativi per la tutela del nostro pianeta e per il benessere delle generazioni future.