Coca-Cola in Italia: motore economico e sociale verso Milano Cortina 2026

Nel contesto economico italiano del 2024, l’attività di Coca-Cola e delle sue affiliate – Coca-Cola HBC Italia e Sibeg – si rivela un motore di sviluppo con un impatto che, pur rappresentando una frazione del Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale (0,05%, pari a 1.142 milioni di euro), si estende ben oltre la mera dimensione finanziaria.

La ricerca biennale condotta dalla SDA Bocconi School of Management svela un ecosistema complesso e articolato, che intreccia occupazione, indotto economico, supporto sociale e impegno territoriale, in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, evento per il quale l’azienda si configura come partner storico e sponsor del percorso della Fiamma Olimpica.

Lungi dall’essere una semplice realtà industriale, Coca-Cola si presenta come un significativo datore di lavoro nel settore delle bevande, un ruolo rafforzato dalla sua capacità di generare occupazione diretta e, soprattutto, di innescare un effetto moltiplicatore nell’economia italiana.

La creazione di 29.840 posti di lavoro, con un incremento del 10% rispetto al 2022 e rappresentando lo 0,12% dell’occupazione totale, testimonia questa dinamica.

Il rapporto di oltre undici posti di lavoro indiretti per ogni dipendente diretto sottolinea come l’attività dell’azienda permea una vasta gamma di settori, stimolando la crescita e il benessere di un numero significativo di famiglie italiane, circa 64.000 come stimato dall’Istat.

L’impatto non si limita alla sfera occupazionale.

La filiera di fornitori, composta da 1.508 aziende da cui l’azienda ha acquisito beni e servizi nel 2024, ha contribuito con oltre 626 milioni di euro al fatturato complessivo, a riprova della solida integrazione dell’azienda nel tessuto economico nazionale.

Questo legame, iniziato nel 1927, si evolve costantemente, mirando a rafforzare il contributo di Coca-Cola allo sviluppo sostenibile del Paese.

L’impegno sociale si articola in un ampio ventaglio di iniziative territoriali, finanziate con oltre 4 milioni di euro nel biennio 2023-2024.

Queste azioni, che spaziano dalla promozione della cultura all’assistenza alle comunità locali, riflettono la volontà dell’azienda di creare valore condiviso e di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini italiani.

L’analisi della Bocconi evidenzia come questo impegno si inserisca in una visione di responsabilità sociale d’impresa, che va oltre la mera performance economica e che mira a costruire un futuro più equo e prospero per l’Italia.

La presenza di Coca-Cola, quindi, non è semplicemente un elemento del panorama economico, ma un attore attivo nella costruzione di un futuro migliore per il Paese.