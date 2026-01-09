Commercio al dettaglio: resilienza e ripresa in Italia (novembre 2025)

- Advertisement -

Il panorama del commercio al dettaglio italiano, a novembre 2025, rivela una resilienza inattesa, con segnali di ripresa che emergono da un contesto economico complesso e in continua evoluzione.

I dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) evidenziano una dinamica di crescita, seppur moderata, che intercetta tendenze di consumo in trasformazione.

A livello mensile, le vendite al dettaglio mostrano un incremento dello 0,5% in termini di valore e dello 0,6% in termini di volume rispetto al mese di ottobre.

Questa variazione, pur apparentemente contenuta, suggerisce una tenuta della spesa dei consumatori, sostenuta in parte da iniziative promozionali mirate e dalla crescente importanza dell’e-commerce, canale di vendita che continua a guadagnare quote di mercato, alterando profondamente le abitudini di acquisto tradizionali.

L’analisi disaggregata dei dati rivela un quadro più articolato.

Sia i beni alimentari che quelli non alimentari contribuiscono positivamente alla crescita complessiva.

I prodotti alimentari, cruciali per la spesa familiare, registrano un aumento dello 0,5% sia in valore che in volume.

Questo dato, pur incoraggiante, va interpretato alla luce dell’inflazione persistente, che erode il potere d’acquisto delle famiglie e spinge verso scelte di acquisto più mirate, spesso privilegiando prodotti a marchio del distributore o offerte promozionali.

I beni non alimentari, d’altro canto, mostrano una vitalità maggiore, con un incremento dello 0,7% sia in termini di valore che di volume.

Questa crescita riflette probabilmente una maggiore propensione all’acquisto di beni durevoli, come abbigliamento, elettronica di consumo e articoli per la casa, segno di un rinnovato ottimismo da parte dei consumatori, pur se ancorato a una certa prudenza.

Guardando ai dati su base tendenziale, il quadro si fa leggermente più complesso.

A novembre 2025, le vendite al dettaglio mostrano una crescita dell’1,3% in valore e dello 0,5% in volume rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Questa variazione, sebbene positiva, è inferiore alla crescita registrata a livello mensile, indicando una possibile decelerazione del ritmo di ripresa.

La discrepanza tra la crescita in valore (+1,3%) e quella in volume (-0,5%) nel settore alimentare segnala un fenomeno di “inflazione di quantità”.

I consumatori acquistano meno prodotti alimentari, ma spendono di più per mantenerlo il livello di consumo, un chiaro indicatore della pressione inflazionistica che incide sui prezzi dei prodotti alimentari.

Al contrario, i beni non alimentari continuano a mostrare una dinamica positiva, con un aumento sia in valore (+1,4%) sia in volume (+1,1%).

Questo suggerisce che i consumatori, pur attenti al budget familiare, non rinunciano a beni che migliorano la qualità della vita o che rappresentano un investimento a lungo termine.

In conclusione, i dati di novembre 2025 forniscono un quadro di un commercio al dettaglio italiano in transizione, caratterizzato da una crescita moderata, influenzata da fattori inflazionistici e da un cambiamento nelle abitudini di acquisto.

La capacità di adattamento dei retailer, l’innovazione nei canali di vendita e la capacità di offrire prodotti e servizi in linea con le esigenze dei consumatori saranno determinanti per il successo futuro nel contesto economico in continua evoluzione.

L’analisi più approfondita dei dati, con particolare attenzione alle variazioni regionali e ai segmenti di mercato più dinamici, sarà fondamentale per comprendere appieno le dinamiche in atto e per formulare politiche economiche mirate a sostenere la ripresa del settore.