Commercio al Dettaglio: Stabilità a Luglio 2025, Crescita Trainata dall’Inflazione

Luglio 2025 si presenta come un mese di transizione nel panorama del commercio al dettaglio italiano, caratterizzato da una sostanziale stabilità rispetto al mese precedente, giugno.

Sebbene il valore complessivo delle vendite al dettaglio rimanga invariato, si registra una leggera contrazione dei volumi, attestandosi a -0,2%.

Questo dato, sebbene marginale, suggerisce una cautela da parte dei consumatori, che preferiscono mantenere il potere d’acquisto o ricercare offerte più vantaggiose.

Analizzando la performance su base annua, si evidenzia un incremento del valore delle vendite dell’1,8% rispetto a luglio 2024, un segnale positivo che riflette una ripresa graduale del settore, seppur non ancora completamente robusta.

L’invarianza dei volumi su base annua, tuttavia, indica che questa crescita è trainata principalmente dall’aumento dei prezzi, piuttosto che da un boom della domanda.

Un’analisi più approfondita rivela dinamiche contrastanti tra i diversi settori merceologici.

Le vendite di prodotti alimentari, pilastro fondamentale del commercio al dettaglio, subiscono una flessione sia in termini di valore (-0,4%) che di volume (-0,9%), suggerendo una possibile riduzione della spesa per beni di prima necessità, forse legata a un’inflazione persistente o a un cambiamento nelle abitudini di acquisto.

Al contrario, i beni non alimentari mostrano una resilienza maggiore, con un aumento sia del valore (+0,3%) che del volume, indicando una preferenza per acquisti non essenziali, forse sostenuti da iniziative promozionali o da una maggiore propensione al consumo discrezionale.

Osservando i dati su base tendenziale, si riscontra un aumento più marcato del valore delle vendite di prodotti alimentari (+2,9%), nonostante il calo dei volumi (-0,8%).

Questo dato può essere interpretato come una conferma dell’inflazione persistente nei settori alimentari.

I beni non alimentari, invece, continuano a beneficiare di una crescita equilibrata sia in valore (+1,0%) che in volume (+0,5%), segno di una maggiore capacità di adattamento e innovazione da parte di questo comparto.

L’analisi dei canali di vendita rivela un quadro di performance differenziate.

Tutti i canali registrano aumenti rispetto a luglio 2024, con la grande distribuzione in testa (+2,8%), seguita dalle imprese operanti su piccole superfici (+0,6%), dalle vendite fuori dai negozi (+0,9%) e dal commercio elettronico (+2,9%).

La crescita del commercio elettronico, in particolare, sottolinea l’importanza crescente di questo canale per raggiungere i consumatori e offrire una maggiore flessibilità e convenienza negli acquisti.

In sintesi, i dati di luglio 2025 delineano un quadro complesso e in evoluzione per il commercio al dettaglio italiano, caratterizzato da una stabilizzazione a breve termine, una crescita a lungo termine trainata principalmente dall’inflazione e da dinamiche contrastanti tra i diversi settori e canali di vendita.

La capacità dei commercianti di adattarsi a queste mutevoli condizioni, attraverso l’innovazione, la promozione di offerte competitive e l’attenzione alle nuove esigenze dei consumatori, sarà cruciale per il successo futuro.