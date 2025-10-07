Consumi Familiari: Stabilità Apparente, Sacrifici Nascosti

L’andamento dei consumi familiari italiani nel corso dell’anno appena trascorso rivela un quadro complesso, caratterizzato da una resilienza apparente mascherata da crescenti difficoltà strutturali.

Nonostante una spesa media mensile per consumi che si attesta a 2.755 euro, in linea con i 2.738 euro dell’anno precedente, la situazione di molte famiglie è tutt’altro che serena.

L’apparente stabilità aggregata cela infatti un aumento significativo del fenomeno del contenimento della spesa, soprattutto nel comparto alimentare e delle bevande.

L’analisi dell’Istat evidenzia che oltre un terzo delle famiglie italiane (31,1%) ha dovuto rivedere a ribasso, in termini di quantità o qualità, le proprie abitudini di acquisto relative al cibo.

Questo dato, sebbene in lieve diminuzione rispetto al 31,5% del 2023, sottolinea una pressione costante sui bilanci familiari, alimentata da fattori quali l’inflazione persistente, l’aumento dei costi energetici e un contesto economico globale incerto.

La riduzione della spesa per bevande, percepita da una percentuale ancora più ampia (35,3%), riflette ulteriormente una necessità di rinunciare a beni non essenziali per far fronte alle spese primarie.

Questo scenario non è semplicemente una questione di riduzione temporanea, ma sembra indicare un cambiamento più profondo nel comportamento dei consumatori.

La ricerca di alternative più economiche, l’acquisto di prodotti a marchio del distributore (private label), la diminuzione del consumo di carne e pesce a favore di legumi e altri prodotti più accessibili, e l’attenta pianificazione dei pasti sono diventate strategie diffuse per preservare il potere d’acquisto.

L’aumento della consapevolezza dei consumatori riguardo alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi alimentari, pur presente, è spesso secondario rispetto all’imperativo di contenere i costi.

Il dato relativo alla spesa alimentare e delle bevande, inoltre, va interpretato alla luce di un quadro demografico variegato.

Le famiglie con figli, in particolare, risultano essere più vulnerabili e tendono a mostrare una maggiore propensione al risparmio alimentare.

Anche le famiglie con redditi più bassi sono naturalmente più esposte alle difficoltà economiche, costrette a rinunciare a elementi essenziali per garantire la propria sussistenza.

In definitiva, la stabilità apparente della spesa media familiare nasconde una realtà di sacrifici e adattamenti, con un numero significativo di famiglie che si trovano a dover operare scelte difficili per mantenere un tenore di vita dignitoso.

Le politiche economiche future dovranno necessariamente tenere conto di questa situazione, mirate a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e a mitigare le disuguaglianze sociali, per evitare un ulteriore deterioramento del benessere collettivo.

L’analisi dell’Istat rappresenta quindi un campanello d’allarme che richiede un’attenzione immediata e un’azione concertata a livello nazionale.