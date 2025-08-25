mercoledì 27 Agosto 2025
Crisi siderurgica europea: dazi USA e futuro a rischio.

L’industria siderurgica europea si trova sull’orlo di una crisi potenzialmente devastante, con ripercussioni che potrebbero raggiungere un milione di tonnellate di produzione annua.

L’imminente introduzione di dazi del 15% imposti dagli Stati Uniti sui veicoli provenienti dall’Unione Europea rappresenta solo la punta dell’iceberg, esacerbando una situazione già compromessa da tariffe preesistenti e da una persistente incertezza commerciale.
L’allarme lanciato da Eurofer, l’associazione europea dei produttori di acciaio, non si limita all’impatto diretto dei dazi sui veicoli.

La questione è intrinsecamente legata a un quadro commerciale più ampio, dove la tariffa del 50% ancora in vigore sull’esportazione di acciaio e alluminio dall’UE verso gli USA costituisce un ostacolo significativo.
Questa misura, lungi dall’essere superata nonostante la recente dichiarazione congiunta UE-USA, continua a soffocare le opportunità commerciali e a generare una profonda instabilità per i produttori europei.
Il rischio non è semplicemente una riduzione delle esportazioni, ma una potenziale erosione della competitività a lungo termine.

L’acciaio europeo, noto per la sua qualità e per l’adozione di processi produttivi avanzati, si trova a competere con un mercato interno statunitense in cui le tariffe proteggono la produzione locale, distorcendo i prezzi e limitando l’accesso.

Questa situazione solleva interrogativi fondamentali sulla sostenibilità del modello industriale europeo.
Le acciaierie, pilastri dell’economia di molti paesi membri dell’UE, sono energivore e richiedono ingenti investimenti in ricerca e sviluppo per affrontare le sfide ambientali e tecnologiche del futuro.

L’imposizione di barriere commerciali non solo compromette la redditività, ma frena anche la capacità di innovazione e di transizione verso una produzione più verde e resiliente.
L’incertezza dilagante si riflette anche negli investimenti futuri.
Le aziende siderurgiche europee, di fronte a un contesto commerciale così imprevedibile, tendono a rimandare decisioni cruciali, come l’ammodernamento degli impianti o l’espansione della produzione.
Questo, a sua volta, rischia di compromettere la capacità dell’industria europea di rispondere alle crescenti esigenze del mercato globale e di mantenere la sua posizione di leader nel settore.
La risoluzione di queste tensioni commerciali, attraverso una negoziazione equa e trasparente, è quindi cruciale non solo per l’industria siderurgica europea, ma per l’intero ecosistema economico che ne dipende, creando un effetto domino con ripercussioni su settori come l’automotive, l’edilizia e la manifattura.

La dichiarazione congiunta UE-USA rappresenta un primo passo, ma la sua attuazione concreta e la rimozione delle barriere tariffarie rimangono elementi imprescindibili per garantire un futuro prospero e competitivo per l’acciaio europeo.

