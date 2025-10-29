Dedicata a te: Nuovo Sostegno Alimentare per Oltre un Milione di Famiglie

Si apre ufficialmente una nuova edizione del programma di sostegno alimentare “Dedicata a te”, un’iniziativa volta a fornire un contributo economico mirato alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.

L’intervento, supportato da un fondo alimentare complessivo di 500 milioni di euro, si configura come una misura significativa di contrasto alla povertà alimentare, destinata a raggiungere un numero considerevole di nuclei familiari: più di un milione di famiglie in tutta Italia.

L’erogazione del contributo, sotto forma di carta prepagata, si articola in due categorie principali di beneficiari.

Circa il 30% rappresenta una platea di nuove adesioni, famiglie che per la prima volta accedono a questo importante sostegno.

Il restante 70% sono nuclei familiari già inclusi nelle edizioni precedenti, ai quali la carta sarà ricaricata automaticamente, semplificando l’accesso al beneficio e riducendo gli oneri amministrativi.

L’ammontare della carta prepagata è fissato a 500 euro per nucleo familiare, una somma destinata esclusivamente all’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Questo vincolo, rigidamente definito, garantisce che le risorse siano indirizzate efficacemente verso lo scopo primario del programma: assicurare un adeguato sostentamento alimentare alle famiglie in difficoltà.

Un aspetto cruciale del programma è la scadenza prevista per l’utilizzo dei fondi.

Il primo utilizzo della carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2025, altrimenti il beneficiario decadrà dal diritto al contributo.

Questa data, stabilita per ottimizzare la gestione del fondo e prevenire l’accumulo di risorse inutilizzate, sottolinea l’importanza di un utilizzo tempestivo.

Parallelamente, l’importo residuo deve essere interamente consumato entro il 28 febbraio 2026, termine ultimo che impone una pianificazione attenta degli acquisti alimentari da parte delle famiglie beneficiarie.

Il programma “Dedicata a te” non si limita ad una semplice erogazione di denaro, ma rappresenta un investimento nel capitale umano, promuovendo la sicurezza alimentare e contribuendo al benessere delle famiglie italiane.

L’iniziativa testimonia l’impegno dello Stato nel contrasto alla povertà e nella tutela del diritto fondamentale all’alimentazione.

La combinazione di un accesso agevolato, vincoli di spesa mirati e date di scadenza precise, mira a massimizzare l’efficacia e l’impatto sociale del programma.