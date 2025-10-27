Del Fante (Poste): No all’ingresso diretto nel Cda di TIM

La recente dichiarazione di Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, getta luce sulle dinamiche complesse che interessano Telecom Italia (TIM).

Nel corso di un evento celebrativo per il decennale della quotazione di Poste Italiane presso la Borsa Italiana, Del Fante ha esplicitamente negato l’esistenza di un progetto di ingresso diretto nel Consiglio di Amministrazione di TIM.

Questa affermazione, apparentemente semplice, racchiude in sé implicazioni significative per il futuro del gruppo di telecomunicazioni e per il suo legame con il colosso postale.

La posizione di Poste Italiane è cruciale: con una partecipazione azionaria del 24,8%, l’azienda è il principale azionista di TIM, detenendo un peso determinante nelle decisioni strategiche.

L’assenza di un progetto di ingresso diretto nel Cda, come affermato da Del Fante, non significa tuttavia una rinuncia all’influenza.

Poste Italiane, pur mantenendo le distanze dalla gestione operativa quotidiana, continuerà a esercitare la sua voce attraverso la partecipazione alle assemblee e l’utilizzo dei propri diritti di voto.

Questa decisione va interpretata alla luce di una strategia più ampia, orientata a preservare l’autonomia gestionale di TIM, pur garantendo all’azienda postale un ruolo di controllo e guida strategica.

L’approccio scelto sembra mirare a evitare conflitti di interesse e a tutelare la credibilità di entrambe le società, preservando al contempo la possibilità di collaborazioni mirate e sinergie operative in settori chiave come la digitalizzazione, la connettività e i servizi finanziari.

Il rapporto tra Poste Italiane e TIM è evoluto nel tempo, passando da una fase di speculazioni e incertezze a una collaborazione più strutturata e orientata al lungo termine.

L’obiettivo primario, come dimostrato dalla recente dichiarazione, è quello di creare valore per gli azionisti di entrambe le società, contribuendo allo sviluppo del panorama digitale italiano e rafforzando la competitività del nostro Paese nel contesto internazionale.

La decisione di non inserire direttamente rappresentanti di Poste Italiane nel Cda di TIM riflette una visione strategica che privilegia l’indipendenza gestionale, la flessibilità operativa e la capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del mercato.

Resta da vedere come questa scelta si tradurrà in concrete iniziative e progetti nel medio-lungo termine, ma l’impegno di Poste Italiane nel contribuire al successo di TIM rimane saldo, anche al di fuori delle dinamiche formali del Consiglio di Amministrazione.