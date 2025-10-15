Dubbi USA: Powell frena il rialzo, rischio recessione globale?

L’incertezza che grava sul futuro del mercato del lavoro statunitense si fa più tangibile, come recentemente evidenziato dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

Le sue osservazioni, lungi dall’essere una semplice valutazione tecnica, riflettono una crescente preoccupazione per una potenziale inversione di tendenza, un rallentamento che potrebbe avere ripercussioni pervasive sull’economia globale.

L’aumento dei dazi doganali, inizialmente concepiti come strumenti di politica commerciale, si rivela essere un fattore inaspettatamente destabilizzante.

Il loro impatto non si limita a distorsioni commerciali, ma si traduce in una pressione inflazionistica, amplificando le sfide già esistenti per la Fed.

Questo fenomeno è particolarmente delicato in un contesto in cui l’inflazione, pur moderandosi, rimane al di sopra degli obiettivi prefissati.

La decisione della Federal Reserve di intraprendere un percorso di “quantitative tightening” nel 2022, ovvero la progressiva riduzione del proprio bilancio, era stata accolta come un segnale di fiducia nella resilienza dell’economia post-pandemia.

La Fed, dopo aver iniettato ingenti capitali nel mercato attraverso l’acquisto massiccio di asset durante la crisi, si trovava ad affrontare la necessità di normalizzare la propria politica monetaria.

Tuttavia, il mutato scenario economico, caratterizzato da un’inflazione persistente e dall’impatto dei dazi, solleva interrogativi sulla sostenibilità di questo percorso.

Powell ha espresso la possibilità concreta che la Fed possa interrompere il processo di quantitative tightening nei prossimi mesi.

Questa manovra, di per sé, rappresenterebbe un significativo cambio di rotta, segnalando una maggiore flessibilità nella risposta della banca centrale alle dinamiche economiche.

La decisione non sarebbe motivata da un debolezza o da un allentamento dell’impegno a controllare l’inflazione, ma piuttosto da una valutazione prudente dei rischi che incombono sulla tenuta del mercato del lavoro.

L’interruzione del quantitative tightening non implicherebbe necessariamente un ritorno alla politica monetaria espansiva della fase pandemica.

Potrebbe piuttosto essere interpretata come una pausa strategica, un periodo di osservazione per valutare l’impatto dei dazi e l’evoluzione del mercato del lavoro.

La situazione attuale richiede alla Fed di navigare in un contesto particolarmente complesso, bilanciando l’imperativo di contenere l’inflazione con la necessità di sostenere l’occupazione e prevenire una recessione.

Le prossime decisioni della banca centrale americana saranno cruciali per determinare il futuro dell’economia globale.

L’attenzione, ora, è rivolta a segnali concreti che possano chiarire l’orientamento della politica monetaria e il grado di preoccupazione della Fed per le prospettive economiche.