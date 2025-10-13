EES: Addio al timbro, l’Europa cambia le frontiere

A partire dal 12 ottobre, l’Europa compie un salto significativo nella gestione delle frontiere interne con l’entrata in funzione del sistema Entry/Exit System (EES).

Questa trasformazione, destinata a rimodellare l’esperienza di viaggio nello spazio Schengen, segna il definitivo superamento del timbro sul passaporto, un rituale divenuto quasi un’icona del movimento transfrontaliero, sostituito da una verifica biometrica avanzata.

L’implementazione inizierà in Italia con i principali hub di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, estendendosi poi ai porti di Civitavecchia e Genova, per poi progressivamente coinvolgere l’intero territorio nazionale a partire dal 20 ottobre.

Questa fase di adozione graduale permetterà di affinare il sistema e gestire al meglio l’impatto sull’afflusso di viaggiatori.

L’EES non è semplicemente un aggiornamento tecnologico, ma un progetto strategico volto a modernizzare radicalmente la gestione delle frontiere.

Il sistema mira a ottimizzare i processi di controllo, rendendoli più fluidi e rapidi per i viaggiatori, grazie all’automazione e alla digitalizzazione.

I benefici non si limitano alla riduzione dei tempi di attesa, ma si estendono a un miglioramento complessivo della sicurezza europea, facilitando l’identificazione di individui potenzialmente pericolosi e contrastando l’immigrazione irregolare.

L’EES consente infatti di raccogliere dati biometrici (impronte digitali e fotografia) dei cittadini di paesi terzi al momento dell’ingresso, memorizzandoli in un database centralizzato, e di monitorare la durata del loro soggiorno.

L’adozione dell’EES rappresenta un passo cruciale verso una maggiore sicurezza e efficienza nella gestione dei flussi migratori all’interno dello spazio Schengen. La cooperazione europea è fondamentale per garantire il successo di questo ambizioso progetto, che coinvolge un numero significativo di stati membri.

Oltre all’Italia, il sistema sarà implementato in Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera, creando un’infrastruttura di controllo frontaliero coordinata e interoperabile.

La transizione verso l’EES rappresenta quindi non solo un cambiamento operativo, ma anche un’evoluzione concettuale nella gestione delle frontiere europee, ponendo l’accento sulla sicurezza, l’efficienza e l’armonizzazione delle politiche migratorie.