Emilia-Romagna traina l’economia italiana: previsioni 2026

Nel panorama economico italiano, l’orizzonte del 2026 si preannuncia caratterizzato da una ridefinizione delle dinamiche regionali, con l’Emilia-Romagna destinata a emergere come motore primario di crescita.

Le previsioni, elaborate da Cgia, indicano un incremento dello 0,86% rispetto al 2025, superando il Veneto, che aveva guidato l’economia regionale nel 2025 con un progresso più contenuto.

Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia seguono a ruota, con performance positive che attestano la vitalità di un’area industriale consolidata.

Al contrario, regioni come Sicilia, Basilicata e Calabria faticano a recuperare terreno, segnalando persistenti fragilità strutturali e divari territoriali.

L’eccellenza dell’Emilia-Romagna non è casuale, ma il risultato di una combinazione virtuosa di fattori strategici.

Il comparto metalmeccanico, pilastro dell’economia regionale, mostra una resilienza notevole, sostenuta dalla robustezza del settore automotive e dalla crescente importanza delle biotecnologie.

Questo solido fondamento industriale si integra con un mercato del lavoro dinamico, investimenti pubblici mirati a stimolare la crescita e politiche innovative focalizzate sull’export, creando un ecosistema favorevole alla prosperità e proiettato verso un futuro di sviluppo sostenibile.

Analizzando l’andamento a livello provinciale, Varese si distingue con una crescita prevista del PIL pari all’1%, seguita da Bologna, Reggio Emilia, Biella e Ravenna.

La concentrazione di province emiliane-romagnole tra le prime posizioni della classifica nazionale testimonia l’efficacia delle politiche regionali e la capacità del territorio di attrarre investimenti e generare occupazione.

La persistenza del divario Nord-Sud rimane una sfida cruciale per l’economia italiana.

Sebbene si preveda una crescita positiva anche nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Campania e alle aree di Caserta e Napoli, la necessità di interventi mirati e di un’azione concertata a livello nazionale è innegabile.

L’identificazione di Enna e Ragusa come le uniche province a presentare una contrazione del PIL rispetto al 2025 solleva interrogativi urgenti sulla necessità di politiche di sviluppo specifiche e di un’attenzione particolare alle esigenze delle aree più marginali.

La disamina più approfondita rivela come la concentrazione di province emiliane tra le più performanti non sia solo un indicatore di successo, ma anche un monito per le altre regioni, invitando a un’analisi critica delle proprie strategie e a una ricerca di modelli virtuosi replicabili.

L’efficacia del sistema economico emiliano-romagnolo, infatti, non si limita alla crescita numerica, ma si manifesta nella capacità di creare opportunità, attrarre talenti e promuovere un ambiente favorevole all’innovazione e all’imprenditorialità.