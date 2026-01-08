Enel: Successo nell’emissione obbligazionaria, ordini a 14 miliardi

- Advertisement -

Enel ha recentemente concluso con successo una significativa operazione di finanziamento sul mercato europeo, emettendo nuovi titoli obbligazionari subordinati ibridi perpetui, interamente denominati in euro e rivolti esclusivamente a investitori istituzionali.

L’offerta, per un valore nominale di 2 miliardi di euro, ha suscitato un interesse straordinario, come testimoniato dall’overbooking che ha raggiunto livelli impressionanti, superando le richieste di sottoscrizione di oltre sette volte, con un picco di ordini che ha toccato i 14 miliardi di euro.

Questa operazione si inserisce in modo strategico all’interno del piano finanziario a lungo termine di Enel, contribuendo in maniera significativa a consolidare la robustezza del suo bilancio e la sua solidità finanziaria.

L’emissione ha saputo cogliere un momento particolarmente favorevole, caratterizzato da condizioni di mercato propizie, che ha permesso al Gruppo di procedere con l’anticipata estinzione di due preesistenti obbligazioni ibride perpetue, con date di rimborso nel 2026, per un valore complessivo approssimativo di 1,35 miliardi di euro.

In aggiunta, l’operazione consente di ampliare l’ammontare complessivo delle obbligazioni ibride in circolazione per circa 650 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la struttura del capitale del Gruppo.

L’eccezionale successo dell’emissione riflette la fiducia degli investitori nella capacità di Enel di generare valore nel lungo periodo e nella sua gestione finanziaria prudente e sostenibile.

L’operazione non solo fornisce risorse finanziarie aggiuntive, ma contribuisce anche a ottimizzare il profilo di scadenza del debito del Gruppo, riducendo il rischio di rifinanziamento futuro e migliorando la flessibilità finanziaria.

Il regolamento dell’emissione, ovvero il trasferimento ufficiale dei titoli agli investitori, è previsto per il 14 gennaio 2026.

Questo lasso di tempo consente a Enel di monitorare l’evoluzione del mercato e di gestire le risorse finanziarie in modo efficiente, supportando la realizzazione dei suoi obiettivi strategici e gli investimenti nel settore dell’energia.