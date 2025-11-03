Eni e Petronas: nasce una joint venture da 15 miliardi nel Sud-Est Asiatico

Eni e Petronas, due colossi dell’energia globale, hanno siglato un’alleanza strategica di ampio respiro, culminata nella creazione di una nuova società, una *joint venture* indipendente con partecipazione azionaria equa, che ridefinisce il panorama dell’upstream del gas nelle regioni Sud-Est Asiatiche.

L’accordo, formalizzato ad Abu Dhabi durante l’Adipec, l’evento di riferimento a livello mondiale per il settore energetico, rappresenta una convergenza di competenze e risorse volta a massimizzare il potenziale di giacimenti maturi e a sbloccare nuove opportunità di crescita.

La *NewCo*, nata dalla fusione di asset upstream di gas detenuti precedentemente da Eni e Petronas, eredita un portafoglio operativo diversificato, comprendente 19 concessioni, con una concentrazione significativa in Indonesia (14 asset) e Malesia (5 asset).

Questa configurazione geografica consente una sinergia ottimale, sfruttando le infrastrutture esistenti e le competenze locali per una gestione più efficiente ed efficace delle risorse.

Al di là della semplice aggregazione di asset, la *NewCo* si configura come un’entità finanziariamente autonoma, dotata di una solida base di capitale e di un ambizioso piano di investimenti pluriennale, stimato in oltre 15 miliardi di dollari.

Questo ingente investimento è finalizzato non solo al mantenimento della produzione esistente, ma anche all’accelerazione dello sviluppo di almeno otto nuovi progetti di estrazione e alla conduzione di un’aggressiva campagna di perforazione esplorativa, focalizzata sull’individuazione di nuove riserve.

L’obiettivo strategico è quello di incrementare significativamente il volume di risorse produttive, stimato in circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe), già identificati e valutati.

La società, partendo da una solida base produttiva iniziale superiore a 300.000 boe al giorno, aspira a raggiungere una produzione giornaliera superiore a 500.000 boe, testimoniando un robusto percorso di crescita.

Tale espansione non è soltanto una questione di volume, ma anche di valorizzazione del capitale umano e tecnologico, con un forte accento sull’innovazione e sulla sostenibilità operativa.

La *NewCo* si impegna a integrare pratiche operative responsabili, minimizzando l’impatto ambientale e promuovendo lo sviluppo delle comunità locali, contribuendo così a un futuro energetico più equo e sostenibile per la regione.

L’alleanza segna un passaggio cruciale nella strategia di Eni e Petronas, proiettando la *NewCo* come un attore chiave nel mercato energetico globale, capace di affrontare le sfide del futuro e di contribuire alla sicurezza energetica del Sud-Est Asiatico.