Entrate tributarie in crescita: +2,2% nel 2025, ma attenzione all’inflazione

- Advertisement -

Nel corso dei primi undici mesi del 2025, il sistema tributario italiano ha registrato un andamento positivo, con entrate erariali accertate, secondo il principio della competenza giuridica, che si attestano a 530,6 miliardi di euro.

Questo dato segna un incremento di 11,3 miliardi di euro, corrispondente a una crescita del 2,2% rispetto all’omologo periodo del 2024.

L’evoluzione di tali incassi, benché apparentemente modesta in termini percentuali, merita un’analisi più approfondita, soprattutto considerando il contesto economico complesso e le numerose variabili che influenzano la capacità contributiva dei cittadini e delle imprese.

Tale aumento non va interpretato isolatamente, ma come parte di un quadro più ampio che include fattori come l’inflazione, le dinamiche del mercato del lavoro, le politiche fiscali in atto e le performance settoriali dell’economia nazionale.

La crescita delle entrate tributarie può essere attribuita a diversi fattori convergenti.

Innanzitutto, l’aumento dei prezzi, sebbene erosivo per il potere d’acquisto delle famiglie, ha determinato un incremento nominale delle imposte indirette, come l’IVA, che tassano i consumi.

Parallelamente, una parziale ripresa di alcuni settori economici, anche se non uniforme su tutto il territorio nazionale, potrebbe aver contribuito ad aumentare le imposte dirette, come l’IRPEF e l’IRES, gravanti sui redditi delle persone fisiche e delle società.

Tuttavia, è fondamentale considerare che l’incremento delle entrate, sebbene positivo, potrebbe non riflettere una reale crescita della ricchezza prodotta, ma piuttosto un effetto inflazionistico che gonfia i valori nominali.

L’efficacia delle politiche fiscali, in termini di equità e capacità di sostenere la spesa pubblica, rimane quindi un elemento cruciale da valutare.

Un’analisi più dettagliata richiederebbe un esame disaggregato delle diverse tipologie di imposte (IRPEF, IVA, IRES, imposte sugli immobili, ecc.

) per individuare le componenti che hanno maggiormente trainato la crescita e per comprendere le dinamiche sottostanti.

Inoltre, sarebbe opportuno confrontare questi dati con le previsioni governative e con le proiezioni di altri organismi internazionali per valutarne l’attendibilità e le implicazioni per le politiche economiche future.

In sintesi, l’aumento delle entrate tributarie nel periodo gennaio-novembre 2025 rappresenta un segnale positivo per le finanze pubbliche, ma richiede un’interpretazione cauta e un’analisi approfondita per comprenderne le cause e le conseguenze a lungo termine, tenendo conto del complesso scenario economico e sociale del Paese.

La sostenibilità di tale crescita e la sua capacità di contribuire a una più equa distribuzione della ricchezza rimangono questioni centrali per la stabilità e il benessere del sistema paese.