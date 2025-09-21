Estate 2025: traffico aereo in crescita, ma i disagi persistono

L’estate 2025 si conclude con segnali contrastanti nel settore del trasporto aereo europeo.

Pur evidenziando un’apparente riduzione dei disagi e un’ottimizzazione delle operazioni aeroportuali e delle compagnie aeree, in particolare quelle a basso costo, le difficoltà sperimentate dai passeggeri, coloro che hanno affidato il loro viaggio alle ali di un aereo, non sono scomparse del tutto.

Secondo un’analisi dettagliata condotta da RimborsoAlVolo, società di riferimento per l’assistenza ai passeggeri e l’interpretazione dei dati del trasporto aereo, il traffico aereo ha registrato un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

Tra giugno e agosto 2025, l’Europa ha visto un’intensificazione del movimento aereo, con una media di 35.122 voli giornalieri.

Questo dato rappresenta un aumento del 3% rispetto all’estate 2024 e un modesto +1% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019.

Tuttavia, dietro questa crescita quantitativa si celano dinamiche complesse.

L’accumulo complessivo di ritardi in rotta durante l’estate 2025 si è attestato a 12.742.882 minuti, traducendosi in una media giornaliera di 138.510 minuti persi.

Questo corrisponde a un ritardo medio per volo di circa 3,9 minuti, un miglioramento rispetto ai 5,4 minuti per volo registrati nel 2024.

Sebbene apparentemente positivo, questo dato non elimina la frustrazione e il disagio causati dalle interruzioni di viaggio.

La riduzione dei ritardi, seppur significativa, non deve mascherare le vulnerabilità strutturali che ancora affliggono il sistema.

Fattori come la congestione del traffico aereo, la carenza di personale qualificato (sia a terra che in cabina), le condizioni meteorologiche avverse e le complessità legate alla gestione dello spazio aereo europeo contribuiscono a creare un ambiente operativo fragile e suscettibile a interruzioni.

L’analisi di RimborsoAlVolo suggerisce che le compagnie aeree, pur adottando strategie di ottimizzazione e maggiore flessibilità operativa, continuano a operare in un contesto pressante, dove anche un piccolo evento imprevisto può avere ripercussioni a cascata sull’intero sistema.

L’efficienza dei processi di gestione del traffico aereo, la capacità di adattamento alle emergenze e l’investimento in nuove tecnologie diventano quindi elementi cruciali per garantire una maggiore resilienza e una migliore esperienza di viaggio per i passeggeri.

Inoltre, la crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, con l’introduzione di carburanti alternativi e l’ottimizzazione delle rotte per ridurre le emissioni, impone ulteriori sfide operative e richiede una pianificazione ancora più accurata.

La trasparenza e la comunicazione efficace con i passeggeri, soprattutto in caso di ritardi o cancellazioni, rimangono imperativi etici e operativi.