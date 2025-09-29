lunedì 29 Settembre 2025
Economia

Fondazione Leonardo sospende attività al Festival: polemiche e accuse

Redazione Aosta
La Fondazione Leonardo ETS, con profonda riflessione, ha preso atto di una richiesta inusuale da parte del Festival della Scienza, evento di primaria importanza per il dibattito scientifico e culturale nazionale.

Per la prima volta, siamo stati invitati a rinunciare alla partecipazione alle attività programmate nell’edizione di ottobre.
Questa decisione, apparentemente sorprendente, deriva da un’iniziativa interna al Festival, un’istanza promossa da un gruppo di docenti e accademici che ha portato alla formulazione di una petizione volta a escludere Leonardo spa dal novero degli sponsor.

L’azienda, che da anni dimostra un impegno concreto e significativo nel sostenere il Festival e il suo programma innovativo, si è trovata in una posizione delicata.
La decisione di sospendere temporaneamente le proprie iniziative, sebbene difficile, è stata assunta sulla base di un principio fondamentale: la necessità di tutelare l’integrità e la reputazione della Fondazione stessa.

La sospensione non è una condanna, bensì una pausa per consentire una più accurata e trasparente comprensione dei fatti che hanno generato la petizione.

Le accuse mosse, che insinuano un coinvolgimento di Leonardo spa nella fornitura di armamenti a Israele, sono infondate e dannose.
Riteniamo sia imperativo che queste affermazioni, prive di un solido riscontro documentale, siano vagliate con rigore e imparzialità.

La complessità del settore della difesa, spesso avvolta in dinamiche geopolitiche intricate, richiede un’analisi approfondita e informata.

Leonardo spa opera nel rispetto delle normative internazionali e dei vincoli etici, partecipando a programmi di cooperazione tecnologica e di sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza globale.
Un’associazione superficiale e imprecisa con conflitti specifici rischia di distorcere questa realtà, generando fraintendimenti e pregiudizi.
La Fondazione Leonardo ETS ribadisce il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica, del dialogo aperto e della ricerca della verità.

Auspica, pertanto, che il Festival della Scienza possa avviare un processo di verifica accurato e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate, al fine di chiarire le questioni sollevate e ristabilire un clima di fiducia e collaborazione.
La speranza è che Leonardo spa possa tornare a sostenere attivamente il Festival, contribuendo con la sua esperienza e la sua competenza a rafforzare il ruolo di questo importante evento nel panorama scientifico italiano.

