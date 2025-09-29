Fondazione Leonardo sospende attività al Festival: polemiche e accuse

La Fondazione Leonardo ETS, con profonda riflessione, ha preso atto di una richiesta inusuale da parte del Festival della Scienza, evento di primaria importanza per il dibattito scientifico e culturale nazionale.

Per la prima volta, siamo stati invitati a rinunciare alla partecipazione alle attività programmate nell’edizione di ottobre.

Questa decisione, apparentemente sorprendente, deriva da un’iniziativa interna al Festival, un’istanza promossa da un gruppo di docenti e accademici che ha portato alla formulazione di una petizione volta a escludere Leonardo spa dal novero degli sponsor.

L’azienda, che da anni dimostra un impegno concreto e significativo nel sostenere il Festival e il suo programma innovativo, si è trovata in una posizione delicata.

La decisione di sospendere temporaneamente le proprie iniziative, sebbene difficile, è stata assunta sulla base di un principio fondamentale: la necessità di tutelare l’integrità e la reputazione della Fondazione stessa.

La sospensione non è una condanna, bensì una pausa per consentire una più accurata e trasparente comprensione dei fatti che hanno generato la petizione.

Le accuse mosse, che insinuano un coinvolgimento di Leonardo spa nella fornitura di armamenti a Israele, sono infondate e dannose.

Riteniamo sia imperativo che queste affermazioni, prive di un solido riscontro documentale, siano vagliate con rigore e imparzialità.

La complessità del settore della difesa, spesso avvolta in dinamiche geopolitiche intricate, richiede un’analisi approfondita e informata.

Leonardo spa opera nel rispetto delle normative internazionali e dei vincoli etici, partecipando a programmi di cooperazione tecnologica e di sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza globale.

Un’associazione superficiale e imprecisa con conflitti specifici rischia di distorcere questa realtà, generando fraintendimenti e pregiudizi.

La Fondazione Leonardo ETS ribadisce il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica, del dialogo aperto e della ricerca della verità.

Auspica, pertanto, che il Festival della Scienza possa avviare un processo di verifica accurato e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate, al fine di chiarire le questioni sollevate e ristabilire un clima di fiducia e collaborazione.

La speranza è che Leonardo spa possa tornare a sostenere attivamente il Festival, contribuendo con la sua esperienza e la sua competenza a rafforzare il ruolo di questo importante evento nel panorama scientifico italiano.