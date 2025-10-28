Gasolio alle stelle: prezzi in rialzo e timido sollievo per la benzina.

Il mercato del gasolio sta attraversando una fase di significativa tensione, caratterizzata da una spirale al rialzo dei prezzi che si protrae da settimane e che trova la sua genesi in dinamiche geopolitiche complesse.

La quotazione internazionale ha registrato un sesto incremento consecutivo, raggiungendo livelli massimi non visti dal 18 luglio per gli acquirenti europei, un dato che riflette la crescente incertezza riguardo alla stabilità delle forniture derivanti dalla Russia.

Questa preoccupazione, fondata su potenziali interruzioni o limitazioni delle esportazioni russe, rappresenta un fattore di pressione determinante sui mercati globali.

L’Europa, storicamente dipendente dalle forniture russe di gasolio, si trova ora a fronteggiare un aumento dei costi che si ripercuote inevitabilmente sui consumatori finali.

L’impatto di questa impennata si manifesta immediatamente sui prezzi alla pompa, con un nuovo giro di aumenti già in atto sui listini dei prezzi consigliati dalle compagnie.

Questa tendenza, già preoccupante, è destinata a intensificarsi ulteriormente con l’entrata in vigore dell’aumento dell’accisa previsto per il primo gennaio, un provvedimento che aggraverà ulteriormente l’onere economico per i consumatori.

Al contrario, la benzina mostra un andamento discendente, interrompendo la sequenza di quattro aumenti consecutivi.

Questa inversione di tendenza, seppur parziale, offre un leggero sollievo in un contesto altrimenti dominato dalla volatilità dei prezzi.

Le medie nazionali dei prezzi praticati alle stazioni di servizio appaiono relativamente stabili, suggerendo una certa cautela da parte dei distributori nell’adeguamento immediato alle fluttuazioni del mercato internazionale.

Tuttavia, l’instabilità intrinseca al settore energetico lascia presagire che anche queste medie potrebbero subire variazioni in futuro.

L’attuale situazione evidenzia la crescente vulnerabilità dell’economia europea alla congiuntura geopolitica e alla dipendenza energetica, ponendo l’urgenza di diversificare le fonti di approvvigionamento e investire in alternative sostenibili per mitigare l’impatto delle fluttuazioni del mercato globale e garantire la stabilità economica dei consumatori.

La complessità del quadro richiede una gestione attenta e proattiva, capace di bilanciare le esigenze economiche con la necessità di sicurezza energetica e la transizione verso un futuro più sostenibile.