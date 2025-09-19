Giorgetti all’Eurogruppo: allarme per euro-dollaro e stabilità

Durante il recente incontro del Gruppo dei Ministri delle Finanze dell’Unione Europea (Eurogruppo), tenutosi a Copenaghen, il Ministro dell’Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, ha sollevato una questione cruciale per la stabilità economica dell’Eurozona: la volatilità del tasso di cambio euro-dollaro.

L’intervento di Giorgetti non si è limitato a una mera segnalazione del problema, ma ha innescato un dibattito più ampio sulla necessità di un approccio coordinato per mitigare gli impatti negativi derivanti dalle fluttuazioni del dollaro statunitense.

La forza del dollaro, alimentata da un contesto di inflazione persistente e da una politica monetaria restrittiva della Federal Reserve, sta esercitando una pressione significativa sulle economie europee.

Un dollaro forte rende più costose le importazioni, erodendo il potere d’acquisto dei consumatori e aumentando i costi per le imprese, soprattutto quelle esportatrici.

Questo fenomeno amplifica le differenze di competitività tra i paesi membri, potenzialmente destabilizzando l’unione monetaria.

Il Ministro Giorgetti ha argomentato a favore di una maggiore flessibilità e di strumenti più sofisticati per gestire il tasso di cambio, evitando interventi occasionali e frammentari che rischiano di essere inefficaci o addirittura controproducenti.

Ha espresso preoccupazione per l’impatto sul debito pubblico dei paesi con un’elevata esposizione a denominazione in dollari, evidenziando come l’apprezzamento della valuta americana possa incrementare significativamente il costo del servizio del debito.

L’intervento italiano ha stimolato una discussione approfondita sui limiti dell’attuale mandato della Banca Centrale Europea (BCE), che le impedisce di intervenire attivamente sui mercati valutari per stabilizzare l’euro.

Si è parlato della possibilità di riconsiderare il ruolo della BCE in questo ambito, valutando se sia necessario concederle un margine di manovra maggiore per affrontare le turbolenze del mercato valutario.

Parallelamente, è emersa la necessità di rafforzare la cooperazione con altre giurisdizioni economiche, in particolare con gli Stati Uniti, per promuovere un dialogo costruttivo e per evitare politiche monetarie divergenti che potrebbero esacerbare le tensioni sul mercato valutario.

Un approccio multilaterale, basato sulla trasparenza e sulla coordinazione, appare fondamentale per affrontare le sfide globali che impattano la stabilità finanziaria dell’Eurozona.

La questione sollevata dal Ministro Giorgetti ha messo in luce la crescente interdipendenza tra le economie globali e la necessità di una risposta europea proattiva e coordinata per proteggere la stabilità dell’euro di fronte alle sfide poste dalla volatilità del dollaro e dalle politiche monetarie delle principali potenze economiche.

Il futuro dell’unione monetaria potrebbe dipendere dalla capacità dei leader europei di trovare soluzioni innovative e di promuovere una maggiore cooperazione internazionale.