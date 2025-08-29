Iliad cambia rotta: addio a Tim, sguardo alla Francia.

L’orientamento strategico di Iliad subisce una netta svolta, abbandonando le prospettive di integrazione nel mercato italiano a favore di un’accelerazione delle operazioni in Francia.

La comunicazione, resa pubblica durante la presentazione dei risultati aziendali, evidenzia una cesura significativa nei confronti di Telecom Italia (Tim), con la sospensione di qualsiasi trattativa avviata fino ad aprile, e senza previsioni di ripresa.

Questa decisione, lungi dall’essere un semplice cambio di rotta, riflette una valutazione più ampia delle dinamiche competitive europee e delle opportunità di crescita.

Mentre il consolidamento in Italia, in passato visto come un potenziale vettore di espansione, sembra ora meno prioritario, il gruppo guidato da Thomas Reynaud guarda con rinnovato interesse al contesto francese.

Le recenti, seppur preliminari, discussioni con SFR, un altro operatore di telecomunicazioni attivo in Francia, testimoniano questo nuovo focus.

L’amministratore delegato Reynaud ha esplicitamente affermato che un’operazione di questo tipo non rappresenta una necessità impellente, bensì un’opportunità strategica per rafforzare la posizione di Iliad nel panorama francese, un mercato caratterizzato da una concorrenza agguerrita e da una crescente domanda di servizi digitali.

L’obiettivo potrebbe essere quello di acquisire sinergie operative, ampliare l’offerta di servizi e aumentare la base di clienti.

La notizia ha immediatamente impattato sui mercati finanziari.

La reazione in Borsa è stata brusca, con un significativo deprezzamento del titolo Tim, che ha subito un calo superiore al 6%, attestandosi a 0,42 euro.

Questa perdita di valore riflette la delusione degli investitori, che avevano riposto nella potenziale integrazione con Iliad una fonte di crescita e di valorizzazione per Tim.

Il futuro del gruppo italiano appare ora incerto, con la necessità di definire una nuova strategia che tenga conto della perdita di un potenziale partner.

L’abbandono del progetto di consolidamento con Iliad apre interrogativi sulla capacità di Tim di competere efficacemente in un mercato sempre più globalizzato e tecnologicamente avanzato.

La ricerca di nuove partnership o la ridefinizione del core business potrebbero diventare imperativi per il gruppo.