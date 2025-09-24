Imparzialità e Legge: Un Dovere Istituzionale.

La questione non si riduce a una mera divergenza di opinioni o a una scelta ideologica.

Si tratta, piuttosto, di un imperativo istituzionale, di un dovere ineludibile che deriva dalla funzione stessa che ricopro.

Il mio agire non è guidato da preferenze personali, ma dall’applicazione imparziale di un quadro normativo.

Ho operato in passato, e continuerò a farlo, nel rispetto della legge.

L’applicazione della giustizia non conosce favoritismi né esclusioni; essa si estende a ciascuno, indipendentemente dalla posizione sociale, dalle convinzioni politiche o da qualsiasi altro fattore soggettivo.

La legge non è un optional, un consiglio da seguire a discrezione.

È la base stessa su cui si fonda l’ordine sociale, il collante che tiene insieme la comunità.

La sua violazione mina le fondamenta della convivenza civile e apre la strada all’arbitrio e all’ingiustizia.

Il mio ruolo è quello di garantire che questa legge sia applicata in modo uniforme e coerente.

Non mi lascerò influenzare da pressioni esterne, né da considerazioni personali.

La mia responsabilità è verso la legge, e verso la collettività che in essa ripone la sua fiducia.

L’uniformità nell’applicazione non è una questione di rigidità, ma di equità.

Ogni caso merita un’analisi attenta e approfondita, ma il risultato deve essere la conformità alla legge.

Solo così possiamo aspirare a una società giusta e ordinata, dove i diritti di tutti siano protetti e le regole siano chiare e rispettate da ciascuno.

La fiducia dei cittadini risiede nella capacità delle istituzioni di agire con imparzialità e determinazione.

Dev’essere questa la nostra guida, il nostro punto di riferimento in ogni circostanza.

E il rispetto della legge, il pilastro fondamentale del nostro operato.