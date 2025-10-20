Imprese Giovani: L’Italia Perde Innovazione e Futuro

Un declino preoccupante si è impresso nel tessuto imprenditoriale italiano negli ultimi tredici anni (2011-2024), un fenomeno che incide profondamente sul futuro del Paese.

Secondo un’analisi dettagliata dell’Ufficio Studi Confcommercio, l’Italia ha assistito alla perdita di ben 193.000 imprese “giovani”, ovvero quelle guidate da imprenditori under 35.

Questa perdita, di dimensioni significative, si traduce in una drastica riduzione della loro rappresentatività nel panorama aziendale nazionale, con una diminuzione della quota di imprese condotte da giovani dal 11,9% del 2011 all’attuale 8,7%, un crollo di ben 3,2 punti percentuali.

Questa tendenza non è semplicemente una statistica da interpretare, ma un sintomo di problematiche più ampie che affliggono l’ecosistema imprenditoriale italiano.

La perdita di giovani imprenditori implica la perdita di innovazione, di nuove idee, di dinamismo e, potenzialmente, di posti di lavoro.

Le imprese guidate da persone sotto i 35 anni tendono ad essere più propense all’adozione di tecnologie innovative, all’esplorazione di nuovi mercati e all’implementazione di modelli di business flessibili e sostenibili, elementi cruciali per la competitività di un’economia moderna.

Le cause di questo fenomeno sono complesse e multifattoriali.

Un peso significativo è rappresentato dalle difficoltà di accesso al credito, con istituti finanziari spesso restii a sostenere progetti imprenditoriali nascenti, percepiti come ad alto rischio.

Le procedure burocratiche complesse e i costi amministrativi elevati rappresentano ulteriori ostacoli, soprattutto per le microimprese e le start-up.

Anche il contesto economico globale, caratterizzato da incertezza e volatilità, non favorisce l’avvio e la crescita di nuove attività.

La questione si aggrava se si considera il ruolo cruciale dell’imprenditoria giovanile per la coesione sociale e territoriale.

In molte aree del Paese, le imprese guidate da giovani rappresentano l’unica leva per la creazione di opportunità di lavoro e per il contrasto allo spopolamento.

La loro perdita rischia di acuire le disparità regionali e di compromettere il futuro di intere comunità.

È pertanto urgente un cambio di passo.

Servono politiche mirate a sostegno dell’imprenditoria giovanile, che comprendano incentivi fiscali, semplificazione burocratica, accesso facilitato al credito e programmi di mentoring e formazione.

È fondamentale creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla sperimentazione, incoraggiando il coraggio di intraprendere e la capacità di resilienza di fronte alle sfide.

Investire sui giovani imprenditori significa investire sul futuro dell’Italia.

La perdita di questa risorsa preziosa non può essere considerata un dato d’avviamento, ma un campanello d’allarme che richiede un’azione immediata e decisa.