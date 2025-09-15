lunedì 15 Settembre 2025
11.1 C
Rome
Economia

IMU 2024: Getto Record, Crescita del 18% e Riflessioni

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il 2024 si configura come un anno di svolta per la riscossione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), con un gettito che ha raggiunto livelli senza precedenti, superando ogni aspettativa e segnando un punto di rottura rispetto alla traiettoria degli anni precedenti.
Secondo un’analisi dettagliata condotta dal Centro Studi Enti Locali, con riferimento ai dati ufficiali della banca dati Siope+ del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le casse comunali hanno incassato complessivamente 16,9 miliardi di euro.

Questo risultato, significativamente superiore ai 13,9 miliardi del 2020 e ai 14,37 miliardi del 2023, riflette un incremento robusto, superiore ai 2,5 miliardi di euro e con una crescita percentuale che si attesta al 18%.
L’impennata non è un fenomeno localizzato, ma interessa l’intero territorio nazionale, sebbene con dinamiche e intensità diverse a seconda delle macro-aree geografiche.
Il Nord-Ovest, tradizionalmente in testa, consolida la sua posizione con 5,24 miliardi di euro raccolti, seguito dal Centro con 3,83 miliardi, dal Nord-Est con 3,74 miliardi, dal Sud con 2,79 miliardi e dalle Isole con 1,29 miliardi.
È cruciale notare che questa distribuzione rispecchia non solo la diversa capacità contributiva delle varie regioni, ma anche le specifiche politiche comunali in materia di gestione dell’imposta e di contrasto all’evasione.

L’incidenza del Nord, che detiene oltre il 50% del gettito complessivo, sottolinea la sua prevalenza nel panorama fiscale italiano.
Questo dato impone una riflessione più ampia sulla redistribuzione delle risorse a livello nazionale e sull’equità del sistema tributario, soprattutto in relazione alle esigenze di sviluppo delle aree meno favorevoli.

L’aumento del gettito IMU potrebbe, in linea di principio, fornire un’opportunità per finanziare interventi mirati a ridurre i divari territoriali e a promuovere una crescita più equilibrata.

A livello di comuni, la classifica delle prime posizioni conferma dinamiche consolidate: Roma si attesta al primo posto con un gettito di 1.204.124.914 euro, seguita da Milano (941.128.152 euro) e Torino (269.260.150 euro).
Napoli e Genova occupano rispettivamente il quarto e quinto posto, mentre Firenze e Bologna si posizionano nella parte centrale della classifica.
La presenza di città come Venezia, Palermo e Padova evidenzia la diversità delle realtà urbane italiane e la loro capacità contributiva.

L’aumento significativo della riscossione IMU nel 2024 invita a un’analisi più approfondita delle cause sottostanti.
Potrebbe essere attribuibile a una combinazione di fattori, tra cui una maggiore efficienza nella riscossione, un incremento dei prezzi immobiliari, una revisione dei criteri di determinazione della base imponibile o una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale.

È fondamentale che gli enti locali utilizzino queste risorse in modo strategico, investendo in infrastrutture, servizi pubblici e politiche di sviluppo locale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una crescita sostenibile.
Inoltre, si rende necessario un monitoraggio continuo dell’andamento della riscossione IMU, al fine di identificare eventuali criticità e di adottare misure correttive tempestive.

