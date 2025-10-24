Inflazione USA: rallenta a settembre, ma il quadro resta complesso

L’andamento dell’inflazione negli Stati Uniti ha registrato a settembre una decelerazione significativa, posizionandosi al 3%.

Questo dato, inferiore alle proiezioni iniziali degli analisti, che si attendevano un valore di 3,1%, segnala un’evoluzione complessa nell’economia americana e introduce nuove sfumature nelle previsioni future.

La discesa dell’inflazione, seppur modesta, riflette un quadro macroeconomico in transizione.

Pur rimanendo al di sopra del target di stabilità dei prezzi fissato dalla Federal Reserve (tipicamente intorno al 2%), il dato di settembre suggerisce un graduale raffreddamento delle pressioni inflazionistiche che avevano caratterizzato i mesi precedenti.

Questa dinamica è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui la moderazione della domanda interna, l’attenuazione delle strozzature nelle catene di approvvigionamento globali e, in parte, l’effetto base derivante dalle comparazioni con i picchi inflazionistici del 2022.

L’impatto di questo dato è duplice.

Da un lato, offre un respiro di sollievo per la Federal Reserve, che da mesi sta implementando una politica monetaria restrittiva, caratterizzata da aumenti dei tassi di interesse, per contenere l’inflazione.

Un rallentamento dell’inflazione potrebbe ridurre la necessità di ulteriori interventi aggressivi, evitando di soffocare la crescita economica.

Dall’altro lato, il dato alimenta un dibattito sulla sostenibilità di questa tendenza al ribasso e sulla potenziale necessità di ulteriori aggiustamenti della politica monetaria.

Un’analisi più approfondita dei componenti dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) rivela che la decelerazione dell’inflazione non è generalizzata.

Alcuni settori, come l’alloggio e i trasporti, continuano a registrare aumenti dei prezzi, seppur a un ritmo più contenuto rispetto al passato.

Altri, come l’abbigliamento e l’elettronica, mostrano segni di deflazione.

Questa eterogeneità nella dinamica dei prezzi complica la lettura complessiva e rende più difficile prevedere l’evoluzione futura dell’inflazione.

Le aspettative del mercato finanziario reagiscono con cautela.

Se da un lato un rallentamento dell’inflazione potrebbe favorire un aumento dei prezzi delle azioni e una diminuzione dei rendimenti obbligazionari, dall’altro la persistenza di fattori di rischio, come la guerra in Ucraina, le tensioni geopolitiche e le fluttuazioni dei prezzi dell’energia, continuano a pesare sull’outlook economico.

In sintesi, il dato di settembre rappresenta un punto di svolta nell’evoluzione dell’inflazione statunitense, ma non garantisce un ritorno immediato alla stabilità dei prezzi.

La Federal Reserve dovrà monitorare attentamente l’andamento dell’economia e adattare la sua politica monetaria in base ai dati che emergeranno nei prossimi mesi, bilanciando l’obiettivo di contenere l’inflazione con la necessità di sostenere la crescita economica.

La sfida consiste nell’evitare sia una nuova impennata inflazionistica sia una recessione economica.