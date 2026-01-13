Infortuni Mortali sul Lavoro: Allarme +1%, Un Quadro Preoccupante

- Advertisement -

Un’analisi approfondita dell’andamento degli infortuni mortali sul lavoro: tendenze, fattori di rischio e prospettive futureIl quadro della sicurezza sul lavoro in Italia, nei primi undici mesi del 2025, presenta una fotografia preoccupante, segnata da un aumento significativo delle denunce relative a infortuni mortali.

Sebbene i dati siano provvisori e soggetti a successive revisioni, la loro portata richiede un’attenta riflessione e l’implementazione di interventi mirati.

Nel complesso, le denunce di decesso in occasione di lavoro, escludendo gli infortuni che coinvolgono studenti, hanno raggiunto la cifra di 1.002.

All’interno di questo dato complessivo, spicca l’aumento dei decessi in ambito lavorativo, stimato in 729 casi, un incremento marginale, ma comunque rilevante, rispetto ai 722 del periodo analogo del 2024.

Questa variazione, seppur apparentemente contenuta in termini percentuali (+1%), evidenzia una persistente vulnerabilità del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Approfondendo l’analisi, emerge la necessità di identificare le macro-aree settoriali maggiormente colpite.

Dati preliminari suggeriscono una concentrazione degli incidentali in ambiti come l’edilizia, il settore industriale manifatturiero, i trasporti e la logistica, e, in misura minore, l’agricoltura.

Questi settori, caratterizzati spesso da elevata intensità di lavoro, complessità operativa e presenza di rischi intrinseci, richiedono un’attenzione particolare e l’adozione di protocolli di sicurezza rigorosi.

È fondamentale, inoltre, considerare i fattori di rischio che contribuiscono all’aumento degli infortuni mortali.

Tra questi, si individuano: la pressione sui tempi di produzione, che può portare a scorciatoie e comportamenti rischiosi; la scarsa formazione e addestramento del personale, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di macchinari e attrezzature; la manutenzione inadeguata degli impianti e delle infrastrutture; la carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la loro insufficiente adozione; la mancanza di una cultura della sicurezza radicata in tutti i livelli aziendali, dalla direzione ai lavoratori.

L’aumento delle denunce non deve essere interpretato semplicemente come un dato statistico, ma come un campanello d’allarme che richiede un’azione concreta e coordinata da parte di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, imprese, sindacati, associazioni di categoria.

È necessario un rafforzamento dei controlli da parte delle autorità competenti, un incremento degli investimenti nella prevenzione, una revisione dei contratti collettivi di lavoro per garantire maggiore tutela dei lavoratori, e, soprattutto, un cambiamento culturale che ponga la sicurezza al centro di ogni attività lavorativa.

L’obiettivo non deve essere solo quello di ridurre il numero degli infortuni mortali, ma di creare un ambiente di lavoro sicuro e salubre in cui ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo ogni giorno.

La sfida è complessa, ma l’imperativo morale e la necessità di preservare vite umane impongono un impegno costante e determinato.

La prevenzione, la formazione, la vigilanza e la cultura della sicurezza devono costituire i pilastri di una nuova era della sicurezza sul lavoro in Italia.