Inps lancia video per giovani lavoratori migranti: guida alla previdenza.

- Advertisement -

L’Inps, consapevole delle trasformazioni profonde che caratterizzano il panorama lavorativo contemporaneo, ha lanciato una nuova risorsa informativa dedicata ai giovani lavoratori migranti, sia all’interno che all’esterno dei confini europei.

Questa iniziativa, declinata in un formato video accessibile, mira a colmare un vuoto conoscitivo cruciale: la comprensione e la gestione della propria posizione previdenziale in un contesto di crescente mobilità professionale.

La frammentazione delle carriere, fenomeno sempre più diffuso a causa della globalizzazione e delle nuove forme di lavoro, rende imperativo che i lavoratori siano in grado di tracciare e consolidare i propri contributi, indipendentemente dal luogo in cui essi sono stati maturati.

L’estratto conto contributivo, in particolare quello internazionale, si configura come uno strumento essenziale per questo processo, permettendo di visualizzare l’insieme dei periodi lavorativi, anche quelli trascorsi all’estero.

Il vademecum video non si limita a spiegare come ottenere l’estratto conto internazionale, ma approfondisce un tema centrale: la totalizzazione internazionale.

Questa pratica, cruciale per garantire una pensione adeguata, consente di aggregare i contributi versati in diversi Paesi, sia quelli regolati dai Regolamenti UE, sia quelli coperti da specifiche convenzioni bilaterali con l’Italia.

Comprendere i meccanismi della totalizzazione è fondamentale per evitare dispersioni contributive e assicurarsi un futuro previdenziale solido.

L’iniziativa dell’Inps si inserisce in un più ampio sforzo di alfabetizzazione previdenziale, volto a responsabilizzare i lavoratori e a promuovere una cultura della previdenza lungo l’arco della vita.

L’accessibilità del video, distribuito attraverso i canali YouTube INPS, LinkedIn INPS_official e WhatsApp INPS, testimonia l’impegno dell’Istituto a raggiungere un pubblico sempre più ampio, offrendo strumenti chiari e intuitivi per la gestione del proprio percorso previdenziale.

La capacità di monitorare e comprendere il proprio estratto conto internazionale non è solo una questione di trasparenza, ma un investimento nel proprio futuro, un atto di consapevolezza e responsabilità nei confronti del proprio benessere economico e sociale.

La diffusione di questa risorsa informativa rappresenta un passo importante verso una previdenza più equa e accessibile per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro mobilità geografica e professionale.