Ismea Investe 2026: 100 milioni per l’agroalimentare italiano

A partire dall’8 gennaio 2026, Ismea (Istituto di Credito Agricolo e Rurale) inaugura ufficialmente lo sportello “Ismea Investe 2026”, un’iniziativa strategica volta a sostenere la crescita e la competitività delle imprese agroalimentari italiane.

Con una dotazione finanziaria complessiva di 100 milioni di euro, distribuita tra finanziamenti agevolati e interventi a condizioni di mercato, la misura si propone di innescare cicli virtuosi di investimento lungo l’intera filiera, dalla produzione primaria alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agroalimentari di eccellenza.

L’edizione 2026 del bando si caratterizza per un approccio flessibile e mirato, strutturato in due distinte linee di intervento, entrambe orientate a rispondere alle diverse esigenze di capitale delle imprese.

La prima prevede l’erogazione di finanziamenti ipotecari agevolati, con importi variabili tra i 2 e i 20 milioni di euro e una durata massima di 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento fino a 5 anni.

Questo elemento, cruciale per la gestione della liquidità aziendale, riduce significativamente l’onere finanziario iniziale per le imprese, consentendo loro di concentrarsi sullo sviluppo del business.

Il tasso di interesse, fissato al 30% inferiore rispetto a quello di mercato, rappresenta un ulteriore incentivo all’accesso al credito.

La seconda linea di intervento, altrettanto importante, si configura come una partecipazione di Ismea a supporto di investimenti attraverso strumenti finanziari diversificati.

In questo contesto, l’Istituto agisce come finanziatore di minoranza, coadiuvando le imprese nell’acquisizione di capitali necessari per progetti di espansione, innovazione tecnologica, internazionalizzazione o ristrutturazione aziendale.

Le modalità di intervento sono ampie e includono la sottoscrizione di aumenti di capitale, l’emissione di obbligazioni, la concessione di mutui e l’utilizzo di strumenti finanziari partecipativi, offrendo alle imprese una gamma di opzioni personalizzate per ottimizzare la propria struttura finanziaria.

L’accesso alla misura è rigorosamente elettronico, attraverso una piattaforma telematica dedicata, garantendo trasparenza, efficienza e uniformità nella gestione delle candidature.

Il periodo di validità dello sportello, aperto dalle ore 12:00 dell’8 gennaio 2026 alle ore 12:00 del 15 maggio 2026, prevede una valutazione delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, sottolineando l’importanza di una rapida adesione.

Il testo integrale del bando, con tutti i dettagli operativi e i requisiti specifici, è consultabile sul sito istituzionale di Ismea, invitando le aziende a una lettura attenta e approfondita per una corretta preparazione della propria proposta progettuale.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sostegno al settore agroalimentare, cruciale per l’economia italiana e per la salvaguardia delle sue tradizioni e del suo patrimonio culturale.