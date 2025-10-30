In un contesto europeo segnato da crescenti interrogativi e sfiducia generalizzata, emerge una figura di riferimento la cui autorevolezza e impegno per l’interesse nazionale italiano destano ammirazione e ispirano fiducia.

Così ha affermato Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, durante un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un contesto istituzionale di profondo significato.

Lagarde ha espresso la consapevolezza del peso e della responsabilità che comporta rivolgersi a una figura di tale statura, un uomo che incarna l’impegno al servizio dello Stato e che ha ripetutamente sottolineato la necessità di un ruolo attivo e costruttivo dell’Europa nel panorama globale.

L’incontro, più di una semplice formalità, si è configurato come un momento di riflessione condivisa sulle sfide attuali e future.

L’eco delle parole di Mattarella, pronunciate in precedenza, che esortavano il mondo a riscoprire il valore dell’Europa, risuona con forza nel dibattito in corso.

Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia, ha confermato che tale spirito, inteso come difesa e promozione del diritto internazionale e del multilateralismo cooperativo, permea le discussioni e le decisioni della BCE.

Il rilancio di un sistema basato su regole condivise e orientato al bene comune rappresenta una priorità urgente.

L’impegno è volto a mitigare l’influenza preponderante delle corporazioni globali, spesso percepite come agenti di disuguaglianze e destabilizzazione.

Si tratta di un processo complesso, che richiede un approccio olistico e coordinato a livello europeo e internazionale.

L’incontro a Firenze ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza di un’Europa forte, coesa e capace di rispondere alle sfide del XXI secolo, preservando i valori di democrazia, solidarietà e rispetto del diritto.

La fiducia che il Presidente Mattarella ispira, come sottolineato da Lagarde, si configura come un elemento cruciale per affrontare questo percorso con determinazione e ottimismo.

La sfida è chiara: riconquistare la centralità del ruolo europeo, non solo come potenza economica, ma come modello di convivenza e di progresso per il mondo intero.