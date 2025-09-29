Laranjo al timone finanziario di Stellantis: cambio e continuità

Nomina strategica e continuità dirigenziale in Stellantis: Joao Laranjo assume la guida finanziariaStellantis comunica una significativa evoluzione nella sua leadership finanziaria con l’ingresso di Joao Laranjo nel ruolo di Chief Financial Officer (CFO) e membro del Leadership Team, con decorrenza immediata.

La nomina si inserisce in un contesto di transizione, in seguito alla decisione di Doug Ostermann di lasciare l’azienda per perseguire nuove opportunità personali, un allontanamento che Stellantis accoglie con apprezzamento per il contributo apportato.

Laranjo assumerà integralmente le funzioni precedentemente attribuite a Ostermann, garantendo così una continuità operativa e strategica.

La figura di Laranjo rappresenta un asset di elevato valore per il gruppo, forte di un curriculum vitae di oltre due decenni dedicato alla finanza e alla revisione contabile in scenari globali diversificati.

La sua profonda conoscenza del settore automotive, maturata attraverso esperienze significative, è un fattore determinante per affrontare le sfide complesse che caratterizzano il mercato attuale.

Il percorso professionale di Laranjo, iniziato in General Electric nel 2001, lo ha visto progressivamente assumere responsabilità di crescente importanza.

L’ingresso in Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2009 ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, dove ha ricoperto ruoli chiave nel controllo finanziario, nella redazione di report, nella gestione del conto economico, nell’ottimizzazione della tesoreria e nell’elaborazione di piani finanziari.

La sua competenza si è estesa alla compliance e alla contabilità, dimostrando una visione olistica della gestione finanziaria.

Un momento cruciale è stato l’incarico di Chief Accounting Officer per l’America Latina, seguito dalla promozione a Chief Financial Officer della regione.

In questi ruoli, Laranjo ha giocato un ruolo fondamentale nella trasformazione finanziaria e nella crescita del mercato latinoamericano, implementando strategie innovative e ottimizzando le performance aziendali.

La successiva nomina a Chief Financial Officer di Stellantis North America nel 2017 ha consolidato la sua posizione come leader finanziario di spicco all’interno del gruppo.

La sua recente esperienza presso Goodyear, dove ha ricoperto la carica di Vice President of Finance, guidando l’organizzazione finanziaria per le Americhe, testimonia la sua capacità di operare in contesti differenti e di affrontare nuove sfide.

Il ritorno in Stellantis all’inizio del 2024, nuovamente come Chief Financial Officer di Stellantis North America sotto la nuova direzione aziendale, sottolinea la fiducia del gruppo nelle sue capacità e il valore che attribuisce alla sua leadership.

Questa nomina strategica proietta Stellantis verso il futuro, con un CFO esperto e capace di guidare l’azienda in un panorama economico e industriale in continua evoluzione.