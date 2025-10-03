Manovra: alleggerire le tasse, rafforzare Sanità e stimolare l’economia.

La manovra economica in preparazione si configura come un atto di riequilibrio strutturale, volto a rimodulare la pressione fiscale con l’obiettivo primario di alleggerire il peso sui redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Questa scelta, lungi dall’essere un mero intervento congiunturale, si inserisce in una visione di lungo periodo che mira a incentivare l’occupazione e a favorire la crescita del reddito disponibile per i cittadini.

Accompagnando questa riduzione del carico fiscale, il governo intende rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, destinandogli un rifinanziamento mirato a garantire la sua sostenibilità e l’accesso a servizi sanitari di qualità per tutti.

Il Documento di Programma di Forza di Partita (Dpfp), presentato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sottolinea come la stabilità politica del Paese rappresenti un pilastro fondamentale per la resilienza dell’economia italiana, fornendo un ambiente favorevole all’attrazione di investimenti e alla gestione dei rischi esterni.

In un contesto globale caratterizzato da incertezza geopolitica e volatilità dei mercati, la capacità di mantenere una politica economica coesa e prevedibile si rivela un fattore cruciale per mitigare gli effetti di eventuali shock.

La strategia delineata dal governo prevede misure specifiche per stimolare gli investimenti delle imprese, incentivando l’innovazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica.

L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano, migliorando la sua capacità di competere sui mercati internazionali e di creare posti di lavoro di qualità.

Riguardo alle spese per la difesa, il Ministro Giorgetti ha chiarito che l’aumento sarà graduale e calibrato, per evitare di compromettere l’equilibrio dei conti pubblici e di penalizzare altri settori strategici per la crescita.

Il governo è consapevole della necessità di modernizzare e rafforzare le capacità di difesa del Paese, ma allo stesso tempo è determinato a farlo nel rispetto della sostenibilità finanziaria.

Un tema centrale affrontato nel Dpfp è quello del debito pubblico, riconosciuto come un vincolo strutturale che limita le capacità di azione del governo.

Il debito è stato definito un’eredità di scelte politiche passate, che hanno spesso privilegiato la cortina temporanea rispetto alla pianificazione a lungo termine.

Per affrontare questa sfida, il governo si impegna a perseguire una politica di riduzione graduale del debito, attraverso una combinazione di crescita economica e controllo della spesa pubblica.

Il Dpfp ribadisce con forza gli obiettivi di spesa netta, la riduzione del deficit e il contenimento del debito, già fissati nel Piano strutturale di bilancio e confermati nel Documento di finanza pubblica 2025.

Questi obiettivi testimoniano l’impegno costante del governo nel perseguire la sostenibilità delle finanze pubbliche, garantendo la stabilità economica del Paese per le generazioni future.

L’azione di governo si pone, dunque, come un atto di responsabilità intergenerazionale, volto a costruire un futuro più prospero e sicuro per tutti i cittadini italiani.