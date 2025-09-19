Mediobanca: Vertici in fuga e cessionsi azionarie sollevano dubbi.

L’uscita dal panorama istituzionale di Mediobanca, culminata con le dimissioni coordinate del Presidente Renato Pagliato, del Direttore Generale Francesco Saverio Vinci e dell’Amministratore Delegato Alberto Nagel, è accompagnata da operazioni di liquidazione azionaria che sollevano interrogativi sulla percezione del valore del titolo e sulla governance aziendale.

Nel momento in cui i vertici si congedano, lasciando l’incarico all’assemblea del 28 ottobre, si assiste a una cessione sistematica di quote azionarie, frutto di piani di incentivazione e performance individuali maturati nel corso degli anni di servizio nella banca.

Questa vendita, peraltro, non costituisce un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di disinvestimenti progressivi da parte degli ex manager.

Nello specifico, il Presidente Pagliato ha disinvestito 100.000 azioni a un prezzo medio di 21,37 euro per azione, un segnale, seppur parziale, che potrebbe essere interpretato come una valutazione prudente, o addirittura pessimistica, sulle prospettive future della banca.

Il Direttore Generale Vinci ha liquidato 112.688 azioni a 21,57 euro l’una, mentre l’Amministratore Delegato Nagel ha attuato la cessione più consistente, vendendo 465.222 azioni a un prezzo medio di 21,41 euro per azione.

L’incasso complessivo per Nagel, somando la vendita attuale a quelle precedenti, supera i 53 milioni di euro, un importo considerevole che evidenzia la ricchezza accumulata attraverso la gestione e la partecipazione agli utili della banca.

Queste operazioni, sebbene perfettamente legali e prevedibili in base ai piani di incentivazione, generano un dibattito sulla responsabilità dei manager verso gli azionisti e sulla trasparenza delle decisioni strategiche.

La tempistica delle vendite, in prossimità del passaggio di consegne, potrebbe alimentare sospetti su una possibile mancanza di fiducia nelle prospettive a breve termine della banca, un’interpretazione che potrebbe influenzare negativamente il sentiment del mercato e il valore del titolo.

La vendita massiccia di azioni da parte degli uscenti, inoltre, pone l’attenzione sul ruolo dei piani di incentivazione, spesso legati all’andamento del titolo, e sulla necessità di allineare gli interessi dei manager con quelli degli azionisti, evitando situazioni in cui la performance individuale sia premiata con incentivi finanziari significativi, anche in presenza di risultati aziendali incerti o contrastanti.

Il caso Mediobanca, in questo senso, offre spunti di riflessione cruciali per una governance aziendale più responsabile e orientata alla creazione di valore sostenibile nel tempo.