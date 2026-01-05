Mercati azionari: resilienza europea e spinta difesa.

- Advertisement -

L’incertezza geopolitica globale continua a fornire un sostegno, seppur volatile, ai mercati azionari, con Piazza Affari che registra un avvio di giornata positivo (+0,6%), in sintonia con un’Europa che mostra segnali di resilienza.

L’attenzione degli investitori è focalizzata su una serie di fattori macroeconomici, tra cui le prossime decisioni di politica monetaria delle banche centrali e l’evoluzione dei dati sull’inflazione, che continuano a influenzare la percezione del rischio e le dinamiche di pricing degli asset.

Un elemento distintivo della seduta odierna è la performance del comparto della difesa, trainato da Leonardo (+6%) e Fincantieri (+5,3%), aziende che beneficiano dell’aumento della spesa militare a livello internazionale e della crescente domanda di soluzioni tecnologiche avanzate.

Questo settore, sempre più cruciale nel contesto attuale, dimostra una capacità di resistere alle turbolenze economiche e di generare valore per gli azionisti.

Il settore energetico mostra anch’esso una buona performance, con Tenaris (+3,7%) che cavalca l’onda dei prezzi del petrolio e del gas, Saipem (+3,6%) che risente delle prospettive di nuovi progetti nel settore dell’energia e delle infrastrutture, ed Eni (+0,6%) che consolida la sua posizione di leader nel mercato dell’energia.

La transizione energetica e la ricerca di fonti alternative rappresentano un driver di lungo termine per il settore.

Sul fronte del debito sovrano, lo spread tra BTP e Bund rimane stabile a 70 punti, un dato che riflette la fiducia degli investitori nella solidità finanziaria dell’Italia, sebbene il rendimento del decennale italiano al 3,60% evidenzi un certo grado di cautela.

Il monitoraggio costante di questo indicatore è fondamentale per valutare la sostenibilità del debito pubblico.

Il comparto bancario, tuttavia, mostra una frammentazione di performance.

Bper (+2,2%) e Popolare Sondrio (+1,6%) registrano incrementi, mentre Intesa (+0,7%) e Unicredit (+0,1%) si muovono in modo contenuto.

Le istituzioni finanziarie, storicamente sensibili alle fluttuazioni economiche e alle politiche regolamentari, continuano ad affrontare sfide legate alla gestione del rischio di credito e alla pressione sui margini.

Il settore è in una fase di profonda trasformazione digitale, con l’adozione di nuove tecnologie e modelli di business che mirano a migliorare l’efficienza e a offrire servizi innovativi.

La spinta positiva del settore tecnologico, in scia con gli indici asiatici e in attesa delle dichiarazioni del CEO di Nvidia, è un segnale di fiducia nelle prospettive di crescita del settore.

Stm (+1,9%) e Prysmian (+1,8%) ne sono testimoni.

L’attenzione verso Nvidia, leader mondiale nel campo dell’intelligenza artificiale, indica la crescente importanza di questa tecnologia per l’economia globale e per la competitività delle aziende.

Stellantis e Tim (+0,5%) beneficiano di questo clima positivo, mostrando una maggiore capacità di adattamento alle nuove esigenze del mercato.

L’attenzione degli investitori rimane focalizzata sulla capacità delle aziende di innovare e di cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale.