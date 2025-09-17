mercoledì 17 Settembre 2025
11.9 C
Rome
Economia

Mercati cauti: occhi puntati su Powell e le prossime mosse della Fed.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Le principali piazze finanziarie europee mostrano una ripresa cauta, segnata da un’attesa palpabile in vista delle prossime decisioni della Federal Reserve.

L’attenzione degli operatori è puntata sulla conferenza stampa di Jerome Powell, cruciale per decifrare le future traiettorie della politica monetaria americana e le implicazioni per l’economia globale.
In questo contesto di incertezza, il dollaro USA continua a manifestare una relativa debolezza rispetto alle principali valute, riflettendo le aspettative di un allentamento monetario.

L’indice Stoxx 600 registra un modesto incremento dello 0,2%, con Francoforte che si distingue per una performance più robusta (+0,5%), seguita da Londra, Parigi e Madrid, tutte in lieve crescita (+0,1%).
Il settore tecnologico si conferma motore trainante, con un balzo del +1,5%, a testimonianza della sua resilienza e del suo ruolo sempre più centrale nell’economia moderna.

Anche i comparti del lusso (+0,1%) e della difesa (+0,4%) contribuiscono a sostenere l’andamento positivo, mentre il settore automobilistico si muove lateralmente (-0,04%), indicando una fase di consolidamento.

Gli investimenti in utility (+0,2%) riflettono una rinnovata fiducia nel settore energetico, corroborata dall’aumento del prezzo del gas naturale, che si quota a 32,65 euro al megawattora, trainato da dinamiche geopolitiche e da una ritrovata domanda.

Al contrario, banche e assicurazioni mostrano una performance debole (-0,1%), probabilmente a causa delle preoccupazioni persistenti sulla crescita economica e sui tassi di interesse.
Il comparto energetico, pur mostrando un andamento negativo (-0,4%), rispecchia la volatilità dei mercati petroliferi, con il WTI che cede lo 0,6% a 64,17 dollari il barile e il Brent che scende dello 0,5% a 68 dollari, in un contesto di offerta e domanda in continua evoluzione.
Sui mercati obbligazionari, i rendimenti dei titoli di stato si mantengono sostanzialmente stabili, con lo spread tra BTP e Bund che si eleva a 79 punti base, il che segnala una maggiore percezione del rischio associato al debito italiano.
Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,47%, mentre quello tedesco si quota al 2,68%, evidenziando un divario che continua a tenere gli analisti in allerta.

Lo spread tra Italia e Francia si mantiene in parità, con il rendimento dell’OAT francese che si attesta al 3,48%.
Sul fronte dei metalli preziosi, l’oro registra una lieve flessione dello 0,7% a 3.667 dollari l’oncia, dopo aver raggiunto il giorno precedente nuovi massimi storici a 3.700 dollari, suggerendo una possibile correzione tecnica dopo un rally prolungato, alimentato dall’inflazione e dalle incertezze geopolitiche.

L’andamento futuro dell’oro sarà cruciale per valutare il sentiment del mercato e le aspettative sull’inflazione.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved