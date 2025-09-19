Mercati Europei: Milano Trainata da Stellantis, Londra Stabile.

Le principali piazze finanziarie europee mostrano una performance variegata, con una tendenza generalmente positiva che contrasta con la sostanziale stabilità osservata a Londra, penalizzata da un deficit governativo britannico che supera le proiezioni iniziali.

A Milano, il FTSE MIB registra un incremento dello 0,44%, trainato da una serie di titoli di spicco.

In particolare, Stellantis si distingue con un balzo del 2,7%, riflettendo probabilmente un’ottimismo legato alle strategie di diversificazione e alla transizione verso la mobilità elettrica.

Unipol e Tim, rispettivamente in crescita del 2,3% e 1,28%, testimoniano una rinnovata fiducia degli investitori nel settore assicurativo e nelle infrastrutture di comunicazione.

Tuttavia, l’euforia non coinvolge tutti i settori.

Le case di moda Cucinelli e Moncler subiscono una correzione, con un calo dello 0,7% ciascuna, suggerendo una fase di consolidamento dopo un periodo di forte crescita.

Anche il comparto tecnologico mostra segnali contrastanti, con STM che perde lo 0,85%, potenzialmente a causa di preoccupazioni macroeconomiche o di variazioni nella domanda di semiconduttori.

La performance negativa di Recordati, con un calo dello 0,8%, è attribuita alle dimissioni del direttore finanziario Luigi La Corte, un evento che introduce incertezza sulla strategia aziendale e sulla governance.

Nel panorama bancario, Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena, rispettivamente in flessione dell’1,1% e dello 0,9%, sono al centro dell’attenzione a seguito di recenti sviluppi strategici.

Il passo indietro del consiglio di amministrazione di Mediobanca e l’imminenza della scadenza per l’adesione all’offerta pubblica di acquisto (OPA) su MPS generano un clima di attesa e possibili riposizionamenti di portafoglio.

La volatilità di MPS riflette la complessità della situazione, con implicazioni potenziali per il sistema bancario italiano.

Snam, nonostante le indiscrezioni di *Milfinanza* che suggeriscono l’ingaggio di consulenti per la dismissione della controllata Bioenerys, si mantiene sostanzialmente stabile, indicando forse un approccio cauto da parte degli investitori in attesa di ulteriori dettagli sull’operazione.

Ovs, in calo dello 0,43%, subisce una revisione al ribasso del giudizio da parte di Equita, suggerendo una minore propensione all’investimento nel settore del retail.

L’andamento del mercato, nel suo complesso, riflette un contesto economico globale incerto, caratterizzato da inflazione persistente, timori di recessione e tensioni geopolitiche, che impongono agli investitori una gestione prudente e una costante valutazione dei rischi.