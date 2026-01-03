Mercato auto 2025: calo del 2,1%, un divario storico

- Advertisement -

Il panorama automobilistico italiano del 2025 si rivela un quadro complesso, segnato da segnali contrastanti e una sostanziale contrazione rispetto agli anni precedenti.

Mentre l’ultimo scorcio d’anno ha mostrato timidi segnali di ripresa, le immatricolazioni totali si attestano a 1.525.722 unità, registrando una diminuzione del 2,1% rispetto al 2024.

Questa performance, analizzata nel dettaglio dal Centro Studi Promotor, colloca il mercato attuale in una posizione significativamente più defilata rispetto a quanto osservato negli anni immediatamente pre e post-pandemia.

Il confronto con il 2019, anno che ha preceduto l’emergenza sanitaria globale e le sue conseguenti ripercussioni economiche, evidenzia un divario di quasi 400.000 unità, un dato che riflette profondi cambiamenti nel comportamento dei consumatori e nelle dinamiche del settore.

Tuttavia, la prospettiva storica si fa ancora più impattante quando si considera il picco del 2007, con 2.494.115 immatricolazioni.

Questo dato, antecedente alla crisi finanziaria del 2008 e al successivo collasso del sistema creditizio innescato dal fallimento di Lehman Brothers, rappresenta un punto di riferimento distante quasi un milione di vetture.

Tale differenza non è semplicemente un dato statistico, ma un indicatore di una trasformazione strutturale nel contesto economico e sociale che influenza la propensione all’acquisto di un bene durevole come l’automobile.

Le ragioni di questa contrazione sono molteplici e intrecciate.

L’aumento dei tassi di interesse, reso necessario per contrastare l’inflazione persistente, ha reso più onerosi i finanziamenti, frenando l’accesso al credito per una parte significativa della popolazione.

Allo stesso tempo, l’incertezza geopolitica, amplificata da conflitti internazionali e tensioni commerciali, ha generato un clima di cautela e riserva da parte dei consumatori.

Inoltre, l’evoluzione delle tecnologie e la crescente sensibilità ambientale stanno ridefinendo le preferenze dei potenziali acquirenti.

L’interesse per veicoli elettrici e ibridi, incentivato da politiche governative e una maggiore consapevolezza ecologica, sta gradualmente erodendo la quota di mercato dei modelli tradizionali con motore a combustione interna.

La transizione verso la mobilità sostenibile, pur offrendo opportunità di crescita, rappresenta anche una sfida per i produttori, che devono investire in nuove tecnologie e adattare la loro offerta per soddisfare le mutate esigenze del mercato.

Infine, la trasformazione delle abitudini lavorative, con una crescente diffusione del lavoro da remoto e una riduzione della necessità di spostamenti quotidiani, ha contribuito a diminuire la domanda di automobili, soprattutto nelle aree urbane.

Il mercato italiano si trova, dunque, ad affrontare un cambiamento profondo e complesso, che richiede una visione strategica e una capacità di adattamento per cogliere le opportunità emergenti e superare le sfide future.