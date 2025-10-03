Mercato del lavoro: agosto 2025, crescita fragile e invecchiamento della forza lavoro.

Agosto 2025 si presenta con un quadro contrastante nel mercato del lavoro italiano.

Nonostante un incremento complessivo di 103.000 occupati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, si registra una diminuzione di 57.000 unità rispetto a luglio, portando il numero totale di occupati a 24.170.000.

Questo andamento, seppur apparentemente positivo sulla base annuale, evidenzia una certa fragilità del dinamismo occupazionale nel breve periodo.

L’analisi dei tassi rivela un quadro più sfumato: il tasso di occupazione si attesta al 62,6%, con una lieve flessione rispetto ai mesi precedenti.

Il tasso di disoccupazione si mantiene stabile al 6,0%, indicando una situazione di stallo in termini di nuove opportunità per chi è alla ricerca di lavoro.

Parallelamente, si osserva un aumento del tasso di inattività, salito al 33,3%, fenomeno che può riflettere sia scelte individuali di non partecipazione al mercato del lavoro, sia una certa frustrazione e demotivazione derivante dalla difficoltà di inserimento o reinserimento lavorativo.

Il numero di disoccupati, pari a 1.531.000, subisce un lieve aumento mensile (+7.000 unità) pur rimanendo inferiore rispetto al dato di agosto 2024 (-75.000 unità).

Un aspetto cruciale che emerge è la composizione demografica della forza lavoro.

Gli occupati con età superiore ai 50 anni raggiungono un numero significativo, attestandosi a 10.252.000, corrispondenti al 42,42% del totale degli occupati.

Questo dato, in crescita di 69.000 unità rispetto al mese precedente e di ben 514.000 unità rispetto all’anno precedente, riflette una tendenza alla permanenza più lunga nel mondo del lavoro, probabilmente incentivata dalla difficoltà di accesso alla pensione e, in parte, da una maggiore esperienza e flessibilità che questi lavoratori possono offrire.

Al contrario, si registra un calo di 414.000 unità tra i lavoratori under 50 nell’anno.

Questa diminuzione, significativa, è interpretabile come una conseguenza delle mutate dinamiche demografiche, con un invecchiamento progressivo della popolazione attiva e una riduzione della natalità che incide sul numero di giovani che entrano nel mercato del lavoro.

Inoltre, potrebbe essere legata a fattori strutturali come la difficoltà di trovare impiego stabile e ben retribuito per i giovani, oppure a scelte individuali legate a percorsi formativi e professionali più flessibili e non necessariamente legati all’inserimento immediato nel mercato del lavoro tradizionale.

La convergenza di questi fattori genera un mercato del lavoro polarizzato, con una forza lavoro più anziana e una minore rappresentanza delle nuove generazioni.