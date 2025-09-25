Mercato del Lavoro in Italia: Crescita con Sfide, Secondo l’INPS

L’analisi delle dinamiche occupazionali italiane nel periodo compreso tra giugno 2021 e giugno 2025, condotta dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) attraverso il suo Osservatorio sul Mercato del Lavoro, rivela un quadro complessivamente incoraggiante, sebbene necessiti di una lettura sfumata.

Si registra un surplus significativo di posizioni lavorative attivate, con un saldo positivo complessivo pari a 1.976.914 unità.

Questo dato, di per sé rilevante, assume una connotazione particolare se disaggregato per tipologia contrattuale.

La componente preponderante di questo saldo positivo è rappresentata dalle assunzioni a tempo indeterminato, che contribuiscono con un incremento di 1.287.973 unità.

Questo dato suggerisce una tendenza delle imprese verso una maggiore stabilità occupazionale, forse alimentata da una ripresa economica post-pandemica e da incentivi governativi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, come il rafforzamento del programma “Nuova Sabatini”.

Tuttavia, è cruciale non interpretare questo dato come una semplice indicazione di un mercato del lavoro florido e privo di criticità.

Il saldo positivo complessivo, infatti, include anche assunzioni a termine, che, pur contribuendo all’incremento complessivo, riflettono una certa flessibilità e precarietà che ancora caratterizzano il panorama occupazionale italiano.

Un’analisi più approfondita richiederebbe una disamina dettagliata della distribuzione geografica di queste assunzioni, distinguendo tra aree industriali in forte ripresa e zone del paese ancora alle prese con problemi di disoccupazione cronica.

Inoltre, è essenziale considerare il ruolo del tasso di abbandono del mercato del lavoro, ovvero la percentuale di persone che, pur potendo lavorare, scelgono di non cercare attivamente un impiego.

Un aumento di questo tasso potrebbe attenuare l’impatto positivo delle nuove assunzioni, suggerendo una difficoltà per alcuni segmenti della popolazione ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonostante la disponibilità di nuove opportunità.

Infine, la sostenibilità di questa tendenza positiva nel lungo periodo necessita di un monitoraggio costante.

Fattori esterni, come l’evoluzione del contesto geopolitico internazionale, l’aumento dei costi energetici e le trasformazioni tecnologiche in atto, potrebbero influenzare negativamente le dinamiche occupazionali, richiedendo interventi mirati e proattivi da parte delle istituzioni e delle imprese per garantire una crescita inclusiva e duratura.

L’analisi INPS, pertanto, rappresenta un punto di partenza importante, ma non l’ultima parola, nel comprendere la complessa evoluzione del mercato del lavoro italiano.