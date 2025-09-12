venerdì 12 Settembre 2025
Mercato del lavoro: input in crescita, occupati stabili. Un quadro complesso.

Il secondo trimestre del 2025 rivela un quadro complesso per il mercato del lavoro italiano, segnato da una dinamica apparentemente contraddittoria tra l’intensità dell’impiego e la stabilità numerica degli occupati.
I dati Istat evidenziano un incremento dello 0,2% dell’input di lavoro congiunturale, indicando un’intensificazione dell’attività lavorativa complessiva rispetto al trimestre precedente.
Parallelamente, si registra un progresso tendenziale più marcato, con un aumento dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Questo dato tendenziale suggerisce un’evoluzione strutturale, probabilmente trainata da fattori come l’aumento della produttività, l’adozione di nuove tecnologie o la riorganizzazione dei processi produttivi che consentono di ottenere più output con lo stesso numero di lavoratori.
Nonostante l’aumento dell’input di lavoro e l’evoluzione tendenziale positiva, il numero di occupati si mantiene stabile, attestandosi a circa 24,2 milioni.
Questo dato, apparentemente paradossale, solleva interrogativi cruciali: sta a indicare una maggiore efficienza nell’uso della forza lavoro, un aumento dell’orario medio lavorativo per i dipendenti, o forse una crescente incidenza di forme contrattuali atipiche che non si riflettono appieno nelle tradizionali misure statistiche? La crescita di 226.000 occupati rispetto al secondo trimestre del 2024 (+0,9%) conferma una ripresa, seppur graduale, dopo le turbolenze economiche recenti, ma non spiega appieno l’aumento dell’input di lavoro.

Il tasso di occupazione, fissato al 62,6% nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni, riflette ancora una distanza significativa dagli obiettivi europei e suggerisce che il potenziale produttivo del paese non viene pienamente sfruttato.
Questo dato, inoltre, nasconde profonde disuguaglianze territoriali e generazionali, con tassi di occupazione più bassi tra i giovani, le donne e le fasce di popolazione residenti nel Mezzogiorno.

L’analisi più approfondita dei dati richiede di considerare la composizione dell’occupazione, la qualità dei posti di lavoro creati, l’evoluzione dei salari reali e la correlazione con altri indicatori economici, come la produzione industriale, il consumo privato e gli investimenti.
Inoltre, è fondamentale monitorare l’impatto delle politiche attive del lavoro e delle misure di sostegno al reddito sull’occupazione e sulla partecipazione al mercato del lavoro.

Il quadro del secondo trimestre 2025, pur segnando una timida ripresa, evidenzia la necessità di interventi mirati e strutturali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile, che valorizzi il capitale umano e riduca le disparità sociali ed economiche.

La resilienza del mercato del lavoro italiano, come dimostrato da questi dati, necessita di essere ulteriormente rafforzata attraverso un sistema di politiche economiche innovative e capaci di rispondere alle sfide del futuro.

